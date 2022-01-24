Госдума может принять документ о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков полагает, что в Госдума уже в текущую весеннюю сессию может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.



"В рамках весенней сессии нам актуально принять уже какой-то правовой документ, который определяет регулирование на этом рынке. Слишком быстро он развивается, слишком много инвесторов, и важно поставить точки по многим вопросам, тем более, что тот же майнинг создает проблемы для потребителей электроэнергии, для местных властей, и для того, чтобы этот вопрос хотя бы отрегулировать, надо принимать соответствующее правовое решение", - отметил он.



Комментируя доклад ЦБ "Криптовалюты: тренды, риски, меры", Аксаков подчеркнул, что этот документ - "однозначно приглашение к дискуссии, предложения, озвученные ЦБ - это серьезные предложения, поэтому к позиции ЦБ надо относиться серьезно и внимательно". "При этом это не окончательная версия или позиция, сформированная государством, это точка зрения ЦБ, выраженная в докладе", - указал глава комитета.



По его словам, в комитете по финрынку законопроектов на эту тему пока нет, хотя "разные варианты обсуждаются и будут обсуждаться". "Говорить о том, что в комитете пришли к однозначной позиции по этому вопросу, пока рано, и мы берем за основу документ, предложенный ЦБ, и другие предложения будем тоже рассматривать, причем в ближайшее время. У нас есть дискуссия, и несколько раз я уже собирал узкий круг профессионалов и ответственных лиц, и мы по этому вопросу уже дискутировали - могу сказать, что пока точки зрения достаточно серьезно расходятся", - отметил парламентарий. "Комитет является арбитром в этой дискуссии и нам важно услышать все стороны. И исходя из этого, мы будем принимать решение, когда выслушаем все стороны", - добавил Аксаков.





ЦБ о криптовалютах



Ранее 21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета.



Также предлагается ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета.

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