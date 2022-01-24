Курс рубля продолжает падение – евро выше 88 руб
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 11:49 Курс рубля продолжает падение, евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января, свидетельствуют данные торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.33 мск растет на 17 копеек, до 88,04 рублей, минутами ранее поднимался до 88,09 рубля.
Курс доллара растет на 31 копейку, до уровня 77,74 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,57%, до 87,58 доллара за баррель.
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