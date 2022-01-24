Зарегистрированные в России самозанятые за два года заработали более 882 млрд рублей

Число самозанятых в России достигло 4 млн человек, сообщили в Федеральной налоговой службе. По данным ведомства, с момента введения налога на профессиональный доход в 2019 году самозанятые совокупно заработали 882 млрд руб.



По данным ФНС, средний чек самозанятого составляет 1446 руб., всего сформировано 610 млн чеков. Ежедневно в качестве самозанятых регистрируются более 7 тыс. человек. Основные направления деятельности – такси, доставка, ремонт, маркетинг, аренда квартир. Средний возраст самозанятого – 35 лет. Максимальный доход на одного самозанятого — в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге. Какой у них средний доход, ведомство не раскрывает.



По данным ФНС, на середину 2021 года в России было зарегистрировано 2,5 млн самозанятых. Минтруд ожидал, что к 2024 году их число вырастет до 5–6 млн человек. Центр стратегических разработок подсчитал, что большинство самозанятых, работающих через агрегаторы и онлайн-сервисы, трудятся в среднем 27 часов в неделю и получают 408 руб. в час.

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