Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 7 апреля
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:10 По данным Мосбиржи на 12:06 мск, курс доллара рос до 78,01 рубля, евро - до 88,49 рубля
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,14% к закрытию предыдущей сессии, до 78,31 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:36 мск.
По данным Мосбиржи на 12:06 мск, курс доллара рос до 78,01 рубля (+0,76%), евро - до 88,49 рубля (+0,71). В последний раз курс доллара поднимался до такого значения 7 апреля 2021 года.
Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,26%, до $88,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,27% и торгуется на уровне $85,37 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:36 мск.
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