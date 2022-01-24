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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 7 апреля

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:10    По данным Мосбиржи на 12:06 мск, курс доллара рос до 78,01 рубля, евро - до 88,49 рубля
 
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,14% к закрытию предыдущей сессии, до 78,31 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:36 мск.
 
По данным Мосбиржи на 12:06 мск, курс доллара рос до 78,01 рубля (+0,76%), евро - до 88,49 рубля (+0,71). В последний раз курс доллара поднимался до такого значения 7 апреля 2021 года.
 
Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,26%, до $88,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,27% и торгуется на уровне $85,37 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:36 мск.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566663/
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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 7 апреля

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:10   По данным Мосбиржи на 12:06 мск, курс доллара рос до 78,01 рубля, евро - до 88,49 рубля
 
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,14% к закрытию предыдущей сессии, до 78,31 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:36 мск.
 
По данным Мосбиржи на 12:06 мск, курс доллара рос до 78,01 рубля (+0,76%), евро - до 88,49 рубля (+0,71). В последний раз курс доллара поднимался до такого значения 7 апреля 2021 года.
 
Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,26%, до $88,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,27% и торгуется на уровне $85,37 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:36 мск.
 


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