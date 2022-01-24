"Транснефть": Отставание от графика отгрузок в Новороссийске сократилось до 6 позиций

Штормовое предупреждение продолжает действовать в порту Новороссийска, отставание от графика отгрузок нефти и дизельного топлива сократилось до шести позиций, сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.



"В Новороссийске продолжает действовать штормовое предупреждение, но постановка судов под отгрузку идет в образующиеся в шторме окна. Сегодня, несмотря на сильный снегопад, был поставлен под погрузку нефтетанкер (причал 1а, aframax) и танкер под дизель (причал 13, seawaymax). Отставание от графика по нефти - две позиции, по евродизелю - четыре", - сказал Демин. В пятницу от графика отставало семь позиций.



Штормовое предупреждение также действует в портах на Балтике, в Приморске налив пришвартованных танкеров не останавливался. В порту Козьмино погода рабочая. В Махачкале работы идут по плану. Опаздывающих танкеров нет. Прием в трубопроводную систему идет без существенных отклонений, поставки на НПЗ в графике.



"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти - на 5,1% больше, чем годом ранее.

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