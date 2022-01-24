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Нефтяные фьючерсы: Котировки выросли после ракетной атаки на ОАЭ

Цены на нефть
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:46    Фьючерсы на нефть в понедельник демонстрируют рост. В центре внимания трейдеров - напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, которая может ограничить мировое предложение энергоносителей.
 
Контракты на нефть Brent прибавили в цене 0,4% до 88,21 доллара за баррель.
 
В понедельник Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что перехватили в столичном регионе две ракеты, запущенные повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном.
 
На прошлой неделе повстанцы взяли на себя ответственность за нападение беспилотников на нефтяной объект, принадлежащий ОАЭ.
 
При этом угроза конфликта между Украиной и Россией также по-прежнему высока. Мировое предложение нефти ограничено, а альянсу ОПЕК+ не удается удовлетворить высокий спрос.
 
Трейдеры опасаются, что сокращение поставок ближневосточной нефти или падение транспортировки российского газа в Европу сделает предложение на мировых рынках еще более ограниченным.
 
William HornerПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566665/
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Нефтяные фьючерсы: Котировки выросли после ракетной атаки на ОАЭ

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:46   Фьючерсы на нефть в понедельник демонстрируют рост. В центре внимания трейдеров - напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, которая может ограничить мировое предложение энергоносителей.
 
Контракты на нефть Brent прибавили в цене 0,4% до 88,21 доллара за баррель.
 
В понедельник Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что перехватили в столичном регионе две ракеты, запущенные повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном.
 
На прошлой неделе повстанцы взяли на себя ответственность за нападение беспилотников на нефтяной объект, принадлежащий ОАЭ.
 
При этом угроза конфликта между Украиной и Россией также по-прежнему высока. Мировое предложение нефти ограничено, а альянсу ОПЕК+ не удается удовлетворить высокий спрос.
 
Трейдеры опасаются, что сокращение поставок ближневосточной нефти или падение транспортировки российского газа в Европу сделает предложение на мировых рынках еще более ограниченным.
 
William Horner
 


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