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"Росатом" в 2022 г. начнет собирать данные для проекта строительства Смоленской АЭС-2

Российские компании
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:47    Специалисты в нынешнем году начнут на площадке первой очереди будущей Смоленской АЭС-2 собирать данные, необходимые для проекта ее строительства, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
 
"В 2022 году стартуют проектно-изыскательские работы на площадке первого и второго энергоблоков Смоленской АЭС-2", - пишет издание​​​.
 
Новые энергоблоки были ранее включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством РФ. Они заменят действующие сейчас на Смоленской АЭС блоки с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный и информатизированный), аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2.
 
Застройщиком-техническим заказчиком инвестиционного проекта выступит концерн "Росэнергоатом", генеральным проектировщиком - АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторных установок - АО "ОКБ "Гидропресс", а научным руководителем проекта - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
 
Смоленская АЭС – градообразующее ведущее предприятие Смоленской области, крупнейшее в топливно-энергетическом балансе региона. САЭС расположена вблизи областного города Десногорска. Ежегодно станция выдает в среднем 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленщины. На САЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566666/
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"Росатом" в 2022 г. начнет собирать данные для проекта строительства Смоленской АЭС-2

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:47   Специалисты в нынешнем году начнут на площадке первой очереди будущей Смоленской АЭС-2 собирать данные, необходимые для проекта ее строительства, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
 
"В 2022 году стартуют проектно-изыскательские работы на площадке первого и второго энергоблоков Смоленской АЭС-2", - пишет издание​​​.
 
Новые энергоблоки были ранее включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденную правительством РФ. Они заменят действующие сейчас на Смоленской АЭС блоки с реакторами типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в следующем десятилетии. На Смоленской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный и информатизированный), аналогичный сооружаемому на Курской АЭС-2.
 
Застройщиком-техническим заказчиком инвестиционного проекта выступит концерн "Росэнергоатом", генеральным проектировщиком - АО "Атомэнергопроект", главным конструктором реакторных установок - АО "ОКБ "Гидропресс", а научным руководителем проекта - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
 
Смоленская АЭС – градообразующее ведущее предприятие Смоленской области, крупнейшее в топливно-энергетическом балансе региона. САЭС расположена вблизи областного города Десногорска. Ежегодно станция выдает в среднем 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленщины. На САЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.
 


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