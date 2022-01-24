О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 24 января 2022 года, понедельник , 15:33:20 мск
Нефть, Brent: $87.79 0
Валюта:    76.69 0    86.91 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Фанаты «Спартака» и «Зенита» заявили о бойкоте футбольных матчей из-за введения Fan ID

Законодательство
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:00    Фанаты двух самых популярных российских футбольных клубов, московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита», намерены бойкотировать матчи своих команд из-за введения закона о системе идентификации зрителей. Заявления, которые появились на сайтах болельщиков красно-белых и сине-бело-голубых, следует считать крупнейшей совместной акцией фанатских объединений, отказывающихся от посещения футбольных матчей до полной отмены нового закона. Аналогичное решение уже объявили активные болельщики «Ростова».
 
Фанатские группировки московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» выступили с заявлениями о намерении бойкотировать матчи своих клубов во всех турнирах до полной отмены так называемого закона о Fan ID, подписанного президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года и вступающего в силу 1 июня. Болельщики сине-бело-голубых сообщили о своем решении на landscrona.ru — объединенном сайте фанатов ФК «Зенит».
 
«Движение фанатов "Зенита" в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID,— говорится в опубликованном сообщении.— Мы против этой необоснованной меры.
 
Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
 
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».
 
А уже сегодня в Telegram-канале «Ландскрона» появилось другое, более расширенное заявление на ту же тему. «Введенный в закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно.
 
Основания для отказа в выдаче "паспорта болельщика" сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно»,— отмечается там.
 
«При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная "опасность человека для общества", непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества»,— подчеркивают фанаты, которые приложили к своему заявлению так называемый правовой анализ п. 1. ч. 4. ст. 20.6 закона о спорте», сделанный неизвестными, но, судя по обстоятельному содержанию, профессиональными юристами.
 
«Гражданин фактически может быть лишен права на посещение официальных спортивных соревнований на неопределенный срок без судебного решения»,— говорится в анализе, в котором предпринимается попытка аргументированно объяснить, почему «основания для принятия… решения об отказе в выдаче паспорта болельщика не отвечают конституционно-правовым критериям определенности».
 
В понедельник утром текст аналогичного по смыслу содержания появился на официальном сайте «Фратрии» — крупнейшего фанатского объединения спартаковских болельщиков, которые заявили «о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков».
 
«Система не остановится — избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от "неугодных", ее механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила,— рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож. Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников!» — говорится на странице «Фратрии».
 
Эти развернутые заявления, выпущенные практически одновременно, де-факто стали крупнейшей совместной акцией болельщиков двух крупнейших российских фанатских объединений, считающихся непримиримыми антагонистами. Сегодня же стало известно, что от оформления так называемых паспортов болельщика отказались активные фанаты «Ростова», а ранее информация о возможном бойкоте Fan ID появлялась из источников, близких к фанатским группировкам ЦСКА.
 
Одним из немногих официальных лиц российского футбола, которые ранее высказывались против введения Fan ID, в декабре стал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, аргументировавший свое мнение потенциальным снижением посещаемости матчей футбольного чемпионата, которая и так оставляет желать много лучшего. Тогда же бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, кавалер «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени, под руководством которого красно-белые один раз становились чемпионами СССР и восемь раз выигрывали российское первенство, в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал решение о вводе Fan ID «антифутбольным».
 
Евгений ФедяковПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566673/
Германия добилась отказа от идеи отключить Россию от SWIFTБиткоин подешевел на 6% и обновил минимум с июля 2021 года
Просмотров: 89

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

24.01.22
Глава комитета Госдумы поддержал идею о запрете майнинга в РФ
24.01.22
Госдума может принять документ о регулировании криптовалют в весеннюю сессию
24.01.22
Фанаты «Спартака» и «Зенита» заявили о бойкоте футбольных матчей из-за введения Fan ID
22.01.22
Минфин рассчитывает, что законопроект о корректировке демпфера примут в текущую сессию
21.01.22
Эксперты заявили о невозможности запретить майнинг криптовалюты в России
21.01.22
Глава комитета ГД поддержал идею о запрете майнинга в РФ
20.01.22
Закон об индексации пенсий могут принять сразу в трех чтениях
19.01.22
Спикер Госдумы поручил разработать для них систему KPI
19.01.22
Комитет Госдумы поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января
18.01.22
Какие законопроекты Госдума рассмотрит после каникул
13.01.22
Кабмин Казахстана отозвал из парламента законопроект, предполагавший продажу ОАЭ двух ГЭС
12.01.22
В Совфеде предлагают разрешить водителям не посещать ГИБДД при переводе авто на газ
10.01.22
Депутаты Госдумы намерены ввести штрафы за шум ночью на федеральном уровне
10.01.22
В России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Фанаты «Спартака» и «Зенита» заявили о бойкоте футбольных матчей из-за введения Fan ID

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:00   Фанаты двух самых популярных российских футбольных клубов, московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита», намерены бойкотировать матчи своих команд из-за введения закона о системе идентификации зрителей. Заявления, которые появились на сайтах болельщиков красно-белых и сине-бело-голубых, следует считать крупнейшей совместной акцией фанатских объединений, отказывающихся от посещения футбольных матчей до полной отмены нового закона. Аналогичное решение уже объявили активные болельщики «Ростова».
 
Фанатские группировки московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» выступили с заявлениями о намерении бойкотировать матчи своих клубов во всех турнирах до полной отмены так называемого закона о Fan ID, подписанного президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года и вступающего в силу 1 июня. Болельщики сине-бело-голубых сообщили о своем решении на landscrona.ru — объединенном сайте фанатов ФК «Зенит».
 
«Движение фанатов "Зенита" в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID,— говорится в опубликованном сообщении.— Мы против этой необоснованной меры.
 
Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
 
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».
 
А уже сегодня в Telegram-канале «Ландскрона» появилось другое, более расширенное заявление на ту же тему. «Введенный в закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно.
 
Основания для отказа в выдаче "паспорта болельщика" сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно»,— отмечается там.
 
«При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная "опасность человека для общества", непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества»,— подчеркивают фанаты, которые приложили к своему заявлению так называемый правовой анализ п. 1. ч. 4. ст. 20.6 закона о спорте», сделанный неизвестными, но, судя по обстоятельному содержанию, профессиональными юристами.
 
«Гражданин фактически может быть лишен права на посещение официальных спортивных соревнований на неопределенный срок без судебного решения»,— говорится в анализе, в котором предпринимается попытка аргументированно объяснить, почему «основания для принятия… решения об отказе в выдаче паспорта болельщика не отвечают конституционно-правовым критериям определенности».
 
В понедельник утром текст аналогичного по смыслу содержания появился на официальном сайте «Фратрии» — крупнейшего фанатского объединения спартаковских болельщиков, которые заявили «о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков».
 
«Система не остановится — избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от "неугодных", ее механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила,— рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож. Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников!» — говорится на странице «Фратрии».
 
Эти развернутые заявления, выпущенные практически одновременно, де-факто стали крупнейшей совместной акцией болельщиков двух крупнейших российских фанатских объединений, считающихся непримиримыми антагонистами. Сегодня же стало известно, что от оформления так называемых паспортов болельщика отказались активные фанаты «Ростова», а ранее информация о возможном бойкоте Fan ID появлялась из источников, близких к фанатским группировкам ЦСКА.
 
Одним из немногих официальных лиц российского футбола, которые ранее высказывались против введения Fan ID, в декабре стал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, аргументировавший свое мнение потенциальным снижением посещаемости матчей футбольного чемпионата, которая и так оставляет желать много лучшего. Тогда же бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, кавалер «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени, под руководством которого красно-белые один раз становились чемпионами СССР и восемь раз выигрывали российское первенство, в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал решение о вводе Fan ID «антифутбольным».
 
Евгений Федяков
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →