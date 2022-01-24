Фанаты «Спартака» и «Зенита» заявили о бойкоте футбольных матчей из-за введения Fan ID

Фанаты двух самых популярных российских футбольных клубов, московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита», намерены бойкотировать матчи своих команд из-за введения закона о системе идентификации зрителей. Заявления, которые появились на сайтах болельщиков красно-белых и сине-бело-голубых, следует считать крупнейшей совместной акцией фанатских объединений, отказывающихся от посещения футбольных матчей до полной отмены нового закона. Аналогичное решение уже объявили активные болельщики «Ростова».



Фанатские группировки московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» выступили с заявлениями о намерении бойкотировать матчи своих клубов во всех турнирах до полной отмены так называемого закона о Fan ID, подписанного президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года и вступающего в силу 1 июня. Болельщики сине-бело-голубых сообщили о своем решении на landscrona.ru — объединенном сайте фанатов ФК «Зенит».



«Движение фанатов "Зенита" в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID,— говорится в опубликованном сообщении.— Мы против этой необоснованной меры.



Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.



Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».



А уже сегодня в Telegram-канале «Ландскрона» появилось другое, более расширенное заявление на ту же тему. «Введенный в закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно.



Основания для отказа в выдаче "паспорта болельщика" сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно»,— отмечается там.



«При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная "опасность человека для общества", непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества»,— подчеркивают фанаты, которые приложили к своему заявлению так называемый правовой анализ п. 1. ч. 4. ст. 20.6 закона о спорте», сделанный неизвестными, но, судя по обстоятельному содержанию, профессиональными юристами.



«Гражданин фактически может быть лишен права на посещение официальных спортивных соревнований на неопределенный срок без судебного решения»,— говорится в анализе, в котором предпринимается попытка аргументированно объяснить, почему «основания для принятия… решения об отказе в выдаче паспорта болельщика не отвечают конституционно-правовым критериям определенности».



В понедельник утром текст аналогичного по смыслу содержания появился на официальном сайте «Фратрии» — крупнейшего фанатского объединения спартаковских болельщиков, которые заявили «о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков».



«Система не остановится — избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от "неугодных", ее механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила,— рядовыми болельщиками, посетителями "семейных секторов" и VIP-лож. Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников!» — говорится на странице «Фратрии».



Эти развернутые заявления, выпущенные практически одновременно, де-факто стали крупнейшей совместной акцией болельщиков двух крупнейших российских фанатских объединений, считающихся непримиримыми антагонистами. Сегодня же стало известно, что от оформления так называемых паспортов болельщика отказались активные фанаты «Ростова», а ранее информация о возможном бойкоте Fan ID появлялась из источников, близких к фанатским группировкам ЦСКА.



Одним из немногих официальных лиц российского футбола, которые ранее высказывались против введения Fan ID, в декабре стал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, аргументировавший свое мнение потенциальным снижением посещаемости матчей футбольного чемпионата, которая и так оставляет желать много лучшего. Тогда же бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, кавалер «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени, под руководством которого красно-белые один раз становились чемпионами СССР и восемь раз выигрывали российское первенство, в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал решение о вводе Fan ID «антифутбольным».



Евгений Федяков

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566673/