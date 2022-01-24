Биткоин подешевел на 6% и обновил минимум с июля 2021 года

Стоимость первой криптовалюты упала до $33,4 тыс. С исторического максимума в $69 тыс., установленного в ноябре, цена актива снизилась уже на 51%



В понедельник, 24 января, курс биткоина падал до минимума с 24 июля 2021 года — $33,4 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 6%, по состоянию на 13:40 мск она торгуется на уровне в $33,6 тыс. Рыночная капитализация актива опустилась до $637 млрд, по данным CoinGecko.



Биткоин установил исторический максимум цены на отметке в $69 тыс. 10 ноября. С тех пор криптовалюта подешевела на 51%. В начале 2022 года актив торговался на уровне в $46,2 тыс., с 1 января его стоимость снизилась на 28%.



19 января аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 находится на рекордном с октября 2020 года уровне. Сейчас рынок криптовалют снижается вместе с индексом S&P 500, который по результатам торговой сессии 20 января опустился на 1%, а 21 января продолжил снижение на 2%.



В четверг, 20 января Банк России выпустил для общественных обсуждений доклад, в котором предложил запретить на территории страны выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.



Михаил Теткин

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