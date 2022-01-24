МИД Австрии объяснил исключение Nord Stream 2 из планов санкций

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что введение ограничений против еще не запущенного проекта не представляет угрозы для России. При этом он заявил, что в отношении финансовых санкций «все опции рассматриваются»



Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, выступая в Брюсселе, объяснил, почему он считает, что санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» не будут эффективным средством сдерживания России. По его словам, меры против проекта, который еще не запущен в работу, не представляют реальной угрозы для Москвы. Главу МИД цитирует Reuters.



Он также пояснил, что 40% газа в Австрию поступает из России, поэтому у государства существует определенная зависимость, которая не может быть изменена мгновенно.



Накануне Шалленберг заявил, что в случае «вторжения» на Украину против России будут введены масштабные санкции, которые, однако, не коснутся газовой сферы и «Северного потока-2». «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. <...> Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — пояснял он.



Во время выступления в Брюсселе Шалленберг также прокомментировал возможные санкции в отношении России в финансовом секторе, заявив, что «все опции рассматриваются».



Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в свою очередь заявил, что ЕС готов ввести «невиданные ранее» санкции в случае российской агрессии против Украины. «Россия должна знать, Путин должен знать, что цена за использование провокаций и военной силы с целью поменять границы Европы будет очень, очень высока», — заявил он (цитата по Reuters). Кофод добавил, что Евросоюз готов ввести санкции, «более суровые, чем в 2014 году».



На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил введение превентивных санкций против России. «Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет. <...> Если нужно будет действовать, мы должны будем действовать», — пояснил он.



Мария Лисицына

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