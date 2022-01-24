Экс-глава фанатского движения «Краснодара» заявил о бойкоте Fan ID

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:20 Один из лидеров фанатского движения «Краснодара» «Единый фронт» заявил, что фанаты клуба отрицательно относятся к Fan ID



Закон о введении Fan ID не будет одобрен фанатами «Красонодара». Об этом «РБК Спорт» заявил экс-глава фанатского движения «Краснодара» «Единый фронт» Николай Руссов.



«Фанатская группировка «Краснодара» относится очень отрицательно к введению Fan ID, она его не одобряет. Не знаю будут ли бойкотироваться матчи, но лично я ходить на игры при таком раскладе не собираюсь. Остальные пусть решают сами», — сказал Руссов.



В понедельник фанатские группировки московского «Спартака» объявили о бойкоте матчей премьер-лиги, Кубка России, домашних еврокубковых встреч и отказе от посещения других соревнований, где будет применена система идентификации болельщиков, до полной отмены закона. Несогласие с введением паспорта болельщика также выразили болельщики петербургского «Зенита» и ряда других клубов.



Документ о введении электронного паспорта болельщика (Fan ID) был принят Госдумой 17 декабря и через неделю одобрен Советом Федерации.



Fan ID вступит в силу 1 июня. Документ потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых в дальнейшем определит правительство.



Fan ID использовался в России на Кубке конфедераций в 2017 году, на чемпионате мира — 2018 и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сервис также будет внедрен на финале Лиги чемпионов в мае 2022 года.



