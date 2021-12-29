"Транснефть" рассказала о планах по прокачке по нефтепроводу "Дружба" в 2022 году

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в 2022 году в Германию планируется на уровне 19,3 млн тонн (рост на 24,5% к показателю 2021 года), в Польшу - 13 млн т (рост на 55%). Об этом сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в ответ на запрос ТАСС.



На НПЗ Белоруссии в 2022 г. планируется прокачать 9 млн тонн нефти, что на 16% меньше, чем в прошлом году.



Транспортировка в Словакию планируется на уровне 5,9 млн т (рост на 13,5%), в Чехию - 3,8 млн т (рост на 12%), в Венгрию - 3,5 млн т (увеличение на 3%).



Прокачка нефти по "Дружбе" в 2022 г. на НПЗ Белоруссии планируется на уровне 9 млн т - на 16% ниже, чем в 2021 г..

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