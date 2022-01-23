«Газпром»: объем газа в хранилищах Европы снизился до рекордного минимума

Из подземных хранилищ Европы отобрано более 70% от объема газа, закачанного летом 2021 года, заявил «Газпром». По данным компании, сокращение запасов стало рекордным.



«С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату»,— говорится в сообщении компании. Точный объем газа на конкретную дату в сообщении не приводится.



«На 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон»,— добавили в компании.



«Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины провалились уже ниже 12 млрд куб. м»,— отмечается в сообщении.



Стоимость фьючерсов на газ в Европе на 24 января преодолела отметку в $1100 за 1 тыс. куб. м.

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