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Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов из-за влияния противоречивых внешних факторов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:27    Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых вешних факторов.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,76-78,85 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 78,85 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,1725 руб. (-1,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,13 коп. к уровню закрытия 24 января, до 83,5 рубля.
 
Доллар при этом оказался на 1,49 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,58 руб. выше официального курса.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов во вторник являются следствием противоречивых сигналов. Рубль относительно стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и отсутствию "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $86,78 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,67 за баррель, что на 0,43% выше уровня закрытия рынка 24 января.
 
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 2,23%, китайский CSI 300 уменьшился на 0,80%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 1,24%.
 
Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в плюс в последние 10 минут торгов. Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связана с существенной перепроданностью рынка.
 
В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Ожидания, связанные с тем, что ФРС поднимет базовую ставку несколько раз в 2022 году в условиях максимальной почти за 40 лет инфляции, способствовали росту доходностей US Treasuries и спаду на фондовом рынке США в последние дни. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что глава американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажет на вероятное повышение ставки уже в марте.
 
ФРС опасается, что быстрый рост потребительских цен приведет к существенному повышению инфляционных ожиданий, и намерена действовать агрессивно, чтобы не допустить этого. Ожидается, что инфляция в США в текущем году замедлится, и Федрезерву не придется поднимать ставку настолько быстро, как этого ожидает рынок.
 
Серьезные опасения у инвесторов вызывает растущая напряженность вокруг Украины, которая привела к ухудшению отношений России и Запада.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566725/
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Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов из-за влияния противоречивых внешних факторов

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:27   Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых вешних факторов.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,76-78,85 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 78,85 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,1725 руб. (-1,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,13 коп. к уровню закрытия 24 января, до 83,5 рубля.
 
Доллар при этом оказался на 1,49 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,58 руб. выше официального курса.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов во вторник являются следствием противоречивых сигналов. Рубль относительно стабилен к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, с одной стороны, и отсутствию "аппетита к риску" на глобальных рынках, с другой стороны.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $86,78 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,67 за баррель, что на 0,43% выше уровня закрытия рынка 24 января.
 
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 2,23%, китайский CSI 300 уменьшился на 0,80%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 1,24%.
 
Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в плюс в последние 10 минут торгов. Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связана с существенной перепроданностью рынка.
 
В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Ожидания, связанные с тем, что ФРС поднимет базовую ставку несколько раз в 2022 году в условиях максимальной почти за 40 лет инфляции, способствовали росту доходностей US Treasuries и спаду на фондовом рынке США в последние дни. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что глава американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажет на вероятное повышение ставки уже в марте.
 
ФРС опасается, что быстрый рост потребительских цен приведет к существенному повышению инфляционных ожиданий, и намерена действовать агрессивно, чтобы не допустить этого. Ожидается, что инфляция в США в текущем году замедлится, и Федрезерву не придется поднимать ставку настолько быстро, как этого ожидает рынок.
 
Серьезные опасения у инвесторов вызывает растущая напряженность вокруг Украины, которая привела к ухудшению отношений России и Запада.
 


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