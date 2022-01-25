Фондовые индексы Европы нацелены на рост после вчерашнего разворота на Уолл-стрит

Европейские рынки акций могут начать день с повышением. Азиатские рынки несут сильные потери, а американские фондовые фьючерсы, вероятно, окажутся под давлением. Доллар укрепляется. Нефть подорожала, а золото мало изменилось в цене.



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АКЦИИ



Европейские фондовые индексы, вероятно, начнут сессию с повышением после нестабильного дня на Уолл-стрит. На рынки давят меры по борьбе с инфляцией со стороны Федеральной резервной системы и угроза конфликта между Россией и Украиной.



В понедельник американские рынки сильно колебались: индекс Nasdaq Composite терял до 4,9%, но по итогам сессии поднялся на 0,6%. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average также сумели восстановиться после резкого снижения.



Сегодня утром фьючерсы на ключевые индексы США упали. Не исключено, что американские рынки, начавшие неделю столь резкими колебаниями, могут вновь оказаться под давлением.



Волатильность рынка возросла в последние сессии. Инвесторов тревожит то, как быстро Федеральная резервная система будет бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок и сокращения баланса.



"Мы находимся в режиме ожидания, это весьма некомфортно, поэтому я верю, что участники рынка действительно обеспокоены по этому поводу", – сказала Линдси Белл, главный стратег по рынкам и денежным инструментам в Ally Invest.



В среду политики ФРС завершат двухдневное заседание и выскажут последние соображения по поводу экономики и процентных ставок. Участники рынка ждут конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания.



В Азии акции сегодня снижались. Лидерами падения стали технологический и телекоммуникационный конгломерат SoftBank, акции которого упали на 3,7%, и Sony, гигант сферы электроники и развлечений, бумаги которого опустились в цене на 2,5%.



Гонконгский индекс Hang Seng снизился, акции банков HSBC и Standard Chartered потеряли около 3%.



"Неожиданный разворот на американском рынке, похоже, не оказал поддержки на сегодняшней азиатской сессии", – сказал Йип Чон Рон, рыночный стратег IG.



Sarka Halas

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ