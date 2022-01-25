Энергетический кризис превращается в налог. Что ждет мировые рынки и экономику в первом квартале

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:24 Аналитики датского Saxo Bank представили прогноз по глобальным рынкам на первый квартал 2022 года. Банк считает, что мировая экономика переживает полномасштабный энергетический кризис, вызванный «недостаточными инвестициями в добычу ископаемого топлива и чрезмерным политическим приоритетом в отношении "зеленой" энергетики». Поэтому главной темой этого квартального прогноза стали высокие цены на энергоносители, которые, по сути, являются налогом на потребителей и бизнес и разгоняют инфляцию.



Квартальный прогноз Saxo Bank включает в себя идеи относительно рынка акций, валют, сырьевых товаров и облигаций, а также по ряду ключевых макроэкономических тем, влияющих на инвесторов и рынки.



В текущем квартале аналитики банка считают главной темой энергетический кризис, вызванный рядом объективных и субъективных причин. «С конца 2020 года мы придерживаемся мнения, что реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств, центральных банков и "зеленой" трансформации,— отметил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.— Критическим препятствием для реального экономического роста является де-факто разворачивающийся энергетический кризис, который будет продолжаться только из-за десятилетий недостаточного инвестирования в эту сферу и постоянного отсутствия финансирования индустрии добычи ископаемых видов топлива, которые по-прежнему являются основным источником энергии». По мнению экспертов датского банка, «мы создали монстра, в рамках которого политический приоритет — переход к "зеленой" энергетике — подпитывает энергетический кризис.



Чем больше мы будем работать без ясного плана по обеспечению плавного пути к желаемому "зеленому" будущему энергетики, тем хаотичнее будет нарушаться функционирование нашей экономики — хорошо известный неэластичный спрос на энергию превысит возможности ее генерации».



Говоря о том, как такая ситуация может повлиять на рынки акций, Saxo Bank полагает, что «энергетический кризис в долгосрочной перспективе может превратить акции энергетических компаний в победителей». «В прошлом году глобальный энергетический кризис развивался медленно, прежде чем разразиться на рынках Азии и Европы в конце года, когда европейские фьючерсы на природный газ выросли на 2381% по сравнению с маем 2020 года.



Более высокие цены на энергоносители — главная тема этого квартального прогноза — являются налогом на потребителей и бизнес.



* Они могут привести к росту потребительских цен и сокращению маржи за счет более высоких прямых операционных расходов и вторичного инфляционного давления, которое по-разному сказывается на разных отраслях.

* Они также могут приводить к росту процентных ставок, напрямую повышая ставку дисконтирования будущих свободных денежных потоков и, таким образом, снижая стоимость акций»,— отмечают аналитики.



«Есть много причин полагать, что цены на энергоносители в обозримом будущем останутся высокими из-за недостаточного инвестирования, ESG и "зеленой" трансформации. Это побудит инвесторов стараться получить доступ к энергетическому сектору в целом, чтобы сбалансировать свой портфель с избыточным весом в технологических и растущих акциях»,— считает главный стратег по рынку акций Saxo Bank Питер Гарнри.



На валютных рынках, по мнению Saxo Bank, в начале года большое влияние окажет разнонаправленная монетарная политика властей США и Китая. «В 2022 году кажется, что каждое выступление ФРС становится более ястребиным, чем предыдущее. Тем временем Китай подал противоположный сигнал: он собирается смягчить политику и поддержать национальную экономику, которая сильно пострадала от официальных мер по борьбе с излишествами в огромном секторе недвижимости, а также от репрессий в отношении технологических компаний, которые нанесли ущерб как рынкам, так и реальной экономике. Наложение политики "нулевой терпимости" к COVID привело к дополнительным ограничениям экономической активности»,— полагают аналитики датского банка.



Говоря о евро, эксперты считают, что эта валюта еще в четвертом квартале демонстрировала слабые результаты.



«Европа оказалась в очень плохом положении, поскольку цены на природный газ и электроэнергию взлетели в несколько раз по сравнению с их прежними максимумами. Отчасти это было связано с сокращением поставок природного газа из России и геополитической ситуацией вокруг Украины, которая на момент написания этой статьи все еще имеет большое значение»,— считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.



Важной тенденцией в Saxo Bank считают ситуацию вокруг биткойна. «Биткойн рискует навлечь на себя гнев политиков в связи с потреблением электроэнергии. С момента запуска в январе 2009 года для проверки трансакций в своей сети биткойн использовал протокол консенсуса под названием "proof-of-work". Он требует огромного количества энергии, поскольку использует бесчисленные серверы, поддерживающие жизнедеятельность сети. В обмен на большое количество электроэнергии и мощности серверов сеть Bitcoin получает возможность выполнять всего шесть трансакций в секунду»,— отмечает аналитик по криптовалютам Saxo Bank Мадс Эберхардт.



Теперь, по мнению банка, «биткойн должен принять альтернативу». «Обсуждение потребления энергии, возможно, проходило бы в иной плоскости, если бы не было альтернативы консенсусному протоколу proof-of-work. Поскольку это уже не так, крайние сторонники биткойна лишены дальнейших аргументов,— говорится в прогнозе.— Вторая по величине криптовалюта — Ethereum — в течение многих лет готовила переход от proof-of-work к proof-of-stake в обновлении, известном как ETH 2.0. Ожидается, что переход будет завершен в этом году, и в результате общее энергопотребление Ethereum сократится на 99,95%.



Переход Ethereum показывает, что можно не только запускать новые криптовалюты, основанные на более совершенном протоколе, но и переходить на него, будучи запущенным еще на proof-of-work.



Помимо резкого снижения энергопотребления ETH 2.0 сделает эту криптовалюту значительно более масштабируемой с точки зрения достижимого объема трансакций».



Подытоживая ситуацию на криптовалютном рынке в целом, Saxo Bank полагает, что «в эпоху, когда дебаты об устойчивом развитии крайне необходимы, мы одновременно сталкиваемся с самым острым за последние десятилетия энергетическим кризисом, proof-of-work — это камень на шее криптовалютного рынка. Биткойну и рынку в целом предстоит решить множество задач, чтобы действительно превратиться в нечто большее, чем спекулятивный класс активов. При мысли о криптовалюте человек с улицы не должен представлять себе огромный центр обработки данных. Поскольку в будущем ожидается обострение дискуссии об устойчивом развитии, частные инвесторы, учреждения и разработчики, скорее всего, пересмотрят свое отношение к биткойну и другим криптовалютам, работающим по принципу proof-of-work. Как мы видим, данный стандарт просто слишком хрупок, чтобы безболезненно пережить энергетический кризис, приправленный постоянно меняющейся регулятивной средой и растущим стремлением к устойчивому будущему».



Евгений Хвостик



