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Сбой в энергосистеме Центральной Азии показал необходимость ее модернизации

Электроэнергетика
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 14:18    Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии, обесточивший многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии, показал необходимость модернизации энергосистемы региона, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.
 
Массовые отключения электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона произошли ранее во вторник в Киргизии, Узбекистане и южном Казахстане. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе в столицах - Ташкенте и Бишкеке, началось поэтапное восстановление энергоснабжения. Расследованием причин сбоя займется межгосударственная комиссия.
 
"Авария имеет довольно большой масштаб с точки зрения охвата, так как без электроэнергии остались большая часть Киргизии, Узбекистана и юга Казахстана... Эта авария показывает, что необходимо модернизировать единую энергосистему региона на фоне растущих потребностей в электроэнергии и сезонных дисбалансов ее производства и потребления", - сообщил Амирагян.
 
Как заявила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
 
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566770/
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Сбой в энергосистеме Центральной Азии показал необходимость ее модернизации

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 14:18   Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии, обесточивший многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии, показал необходимость модернизации энергосистемы региона, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.
 
Массовые отключения электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона произошли ранее во вторник в Киргизии, Узбекистане и южном Казахстане. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе в столицах - Ташкенте и Бишкеке, началось поэтапное восстановление энергоснабжения. Расследованием причин сбоя займется межгосударственная комиссия.
 
"Авария имеет довольно большой масштаб с точки зрения охвата, так как без электроэнергии остались большая часть Киргизии, Узбекистана и юга Казахстана... Эта авария показывает, что необходимо модернизировать единую энергосистему региона на фоне растущих потребностей в электроэнергии и сезонных дисбалансов ее производства и потребления", - сообщил Амирагян.
 
Как заявила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
 
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
 


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