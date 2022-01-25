Рынок акций РФ днем возобновил коррекционный рост

Рынок акций РФ днем во вторник возобновил коррекционный рост вслед за нефтью, однако фактором риска остается высокая геополитическая напряженность вокруг России и Украины, индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3300 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.



К 13:35 индекс МосБиржи составил 3299,66 пункта (+2%, максимум сессии - 3330,9 пункта), индекс РТС - 1322 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 9,8%.



Доллар США стоит 78,61 руб.-0,15 рубля).



Подорожали расписки OZON (+9,8%), TCS Group (+7,3%), акции "АЛРОСА" (+6,9%), "Яндекса" (+4,7%), "МТС" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "РусГидро" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +0,3% "префы"), Polymetal (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), Сбербанка (+1,9% и +2,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Татнефти" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%).



Подешевели акции "НЛМК" (-1,1%), UC Rusal (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,1%).



США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.



Между тем, президенты Франции, Польши и США, премьер Великобритании, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе видеоконференции подтвердили намерение обсудить украинский кризис на переговорах с Россией, в том числе на встрече "нормандской четверки", сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.



Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, после распродаж понедельника логично появление смелых покупателей, которых заинтересовали весьма подешевевшие активы. В то же время, вся совокупность внешних и внутренних рисков никуда не делась, "медведи" способны вернуться в любой момент.



По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, во вторник российский рынок акций восстанавливается после сильных распродаж понедельника, вызванных приближающимся повышением ставки ФРС и свертыванием бюджетных стимулов, а также усилением геополитической напряженности вокруг России и Украины. Восстановление цен на нефть также оказывает поддержку российским активам.



Геополитическая напряженность остается повышенной, однако помимо жесткой риторики и сообщений в СМИ, никаких других признаков эскалации конфликта нет. Во вторник начинаются двухдневные переговоры в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной.



Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, планирует предложить "пусть к деэскалации" в том, что касается кризиса вокруг Украины, сообщили в понедельник вечером парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.



Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что перспективы ужесточения монетарной политики ФРС США все больше оказывают давление на рынки. Тем не менее, спрос на топливо остается сильным. Импорт нефти в Индии достиг по итогам декабря годового максимума. Поставки нефти в страну выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%. Сильный спрос в стране, третьем крупнейшем потребителе нефти в мире, поддерживает оптимизм в отношении цен.



Также в фокусе внимания остается геополитическая напряженность в Восточной Европе. Рост военного присутствия в регионе усиливает опасения из-за возможных перебоев с поставками российской нефти и газа. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставалась надежным поставщиком энергоресурсов даже в трудные времена во взаимоотношениях с западом. Сообщения СМИ о том, что Россия может сократить поставки в случае санкций, Песков назвал "фейковой истерией".



Во вторник котировки нефти восстанавливаются. В рамках сложившегося торгового коридора технической целью движения Brent выступает уровень $89 за баррель, который может быть достигнут на этой неделе, если сантимент не будет ухудшаться, считает Галактионов.



Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов отмечает, что по характеру общего движения рынка акций РФ можно понять, что отчаянных попыток выкупить провал игроки еще не лишены, что вполне закономерно после резкого обвала. И тем не менее, над российскими активами навис огромный дамоклов меч неопределенности, что ведет к увеличению избыточной волатильности.



Основной интригой будет закрытие текущей недели, которое или откроет дорогу индексу МосБиржи путь к рубежу 3000 пунктов, или рынок найдет силы для краткосрочной и временной консолидации. Рынок акций перепродан, но в данном случае этот аспект уходит на второй план и все разворачивается вокруг геополитических факторов. Пока преобладает исход инвесторов из российских активов, приобретающий характер истерики, но это еще не апофеоз.



В начале пандемии короновируса COVID-19 российский фондовый рынок упал к отметкам 2000-2100 пунктов по индексу МосБиржи. В текущих условиях триггер геополитических проблем не менее страшен для российской экономики, а значит, отрицать повторение сопоставимого движения рынка к данным уровням нельзя, считает аналитик.



Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после агрессивных распродаж рынок акций РФ пытается отскочить. Основная причина распродаж прежняя - нагнетание политической истерии вокруг якобы "готовящегося" нападения России на Украину. Западные СМИ говорят об увеличении дислокации российских войск на границе с Украиной, а российские - о переброске Киевом военных подразделений к границам ДНР и ЛНР.



В условиях возможной в любую минуту провокации со стороны Украины выход из рублевых активов не кажется неправильным. В дополнение к этому на российские акции давит резко ухудшившаяся картина по американским акциям. Складывается впечатление, что там уже не просто коррекция, которая быстро выкупается, а начало среднесрочного нисходящего тренда. Так что рост фондовых индексов США в понедельник пока стоит рассматривать как технический отскок.



Более точная картина будет понятна в среду, когда будет изложено решение ФРС США по ДКП и станет видна реакция инвесторов. Судя по масштабным распродажам американских акций, прошедшим в последние дни, ничего хорошего от ФРС рынок не ждет. Тем сильнее может быть рост, если негативные ожидания не оправдаются.



Индекс МосБиржи выглядит технически перепроданным, близость сильной поддержки 3100 пунктов будет сдерживать от активных распродаж. Поддержку также оказывает высокая нефть и рекордная ее стоимость в рублях. Для Brent технической поддержкой выступает уровень $86 за баррель, полагает Антонов.



Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в "плюс" на 0,3-0,6% в последние 10 минут торгов.



Несмотря на отскок в США, в Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng просел на 1,7%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 проседает на 0,9%), однако отскакивает вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,4%).



Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции укажет на вероятное повышение ставки уже в марте. ФРС, вероятнее всего, придется действовать достаточно жестко, чтобы подавить уже находящуюся на многолетних максимумах инфляцию в США.



На нефтяном рынке во вторник отмечается коррекция вверх после отката накануне, инвесторы продолжают наблюдать за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.



Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени во вторник составила $87,2 за баррель (+1,1% и -1,8% в понедельник), мартовский фьючерс на WTI стоит $84,14 за баррель (+1% и -2,2% накануне). С начала года нефть подорожала более чем на 10%.



Ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен пуск, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.



Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.



Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+11,2%), ПАО "Левенгук" (+11%), ГДР Ros Agro (+5,9%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (+5,7%), "префы" "Мечела" (+5,4%), акции ПАО "Квадра" (+4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+4,7%).



Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,1%), ПАО "Группа Позитив" (-3,9%), GDR X5 Retail (-3,5%).



Ритейлер "Детский мир" (-0,3%) в IV квартале 2021 года увеличил чистую выручку на 6,3% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 47,3 млрд рублей. Общий объем продаж (GMV) вырос на 8,5%, до 53,3 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении компании. Онлайн-продажи увеличились на 33,2%, до 18,9 млрд рублей с НДС.



Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 98,25 млрд рублей (из них 27,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 20,09 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,44 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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