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Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину и про бюджет Чечни

Власть
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 14:25    Комментируя слова главы Чечни о том, что он на месте президента России ввел бы войска на Украину, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику России проводит глава государства.
 
"В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сказал Песков на брифинге.
 
"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений", - добавил пресс-секретарь Путина.
 
На днях по телеграм-каналам разошлось видео, на котором Кадыров говорит об угрозе безопасности России, которая исходит с территории Украины в том числе из-за риска появления там западных военных баз. "Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок", - сказал он.
 
Пескова также попросили прокомментировать другое заявление главы Чечни, в котором тот говорит о тяжелом инвестиционном положении республики и о ее зависимости от федерального бюджета.
 
"Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов, - ответил пресс-секретарь президента. - Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки".
 
Ранее Пескова спрашивали о заявлениях Кадырова в отношении правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, которых глава Чечни назвал террористами. Представитель Кремля назвал это личным мнением главы региона, которое можно оспаривать в суде.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566773/
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Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину и про бюджет Чечни

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 14:25   Комментируя слова главы Чечни о том, что он на месте президента России ввел бы войска на Украину, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику России проводит глава государства.
 
"В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сказал Песков на брифинге.
 
"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений", - добавил пресс-секретарь Путина.
 
На днях по телеграм-каналам разошлось видео, на котором Кадыров говорит об угрозе безопасности России, которая исходит с территории Украины в том числе из-за риска появления там западных военных баз. "Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок", - сказал он.
 
Пескова также попросили прокомментировать другое заявление главы Чечни, в котором тот говорит о тяжелом инвестиционном положении республики и о ее зависимости от федерального бюджета.
 
"Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов, - ответил пресс-секретарь президента. - Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки".
 
Ранее Пескова спрашивали о заявлениях Кадырова в отношении правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, которых глава Чечни назвал террористами. Представитель Кремля назвал это личным мнением главы региона, которое можно оспаривать в суде.
 


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