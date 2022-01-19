WSJ: Добыча нефти ОПЕК+ отстает от оговоренных уровней

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:41 ОПЕК и ее союзники, включая Россию, обещали вернуть объемы нефтедобычи к допандемийным уровням в этом году. Однако альянсу не удалось этого сделать, из-за чего цены на нефть продолжают расти.



В прошлом месяце картель и его союзники нарастили добычу на 250 000 баррелей в день, или на 60% от оговоренного объема, согласно данным Международного энергетического агентства (IEA). В общей сложности совокупная добыча альянса отстает от квот на 790 000 баррелей в день, сообщили в IEA.



Альянс ОПЕК+ ежемесячно наращивает производство нефти, что должно сдерживать цены. Однако котировки продолжают расти, поскольку фактическая добыча картеля и его союзников остается ниже запланированных объемов.



"Ежемесячное увеличение добычи (ОПЕК+) становится все больше номинальным", - отмечает Билл Фаррен-Прайс из Enverus. На самом деле на рынок поступает меньше нефти, добавил он. Один из факторов, способствующих росту цен – "беспокойство, что у альянса будут очень ограниченные возможности для наращивания добычи в случае перебоев в поставках из других стран", подчеркнул эксперт.



В начале пандемии коронавируса спрос на нефть упал из-за ввода локдаунов. Однако теперь экономики восстанавливаются, и потребление резко растет. В ОПЕК прогнозируют, что спрос на нефть в этом году вырастет на 4,2 млн баррелей в день.



В начале 2020 года картель и его союзники приняли решение сократить совокупную добычу на 9,7 млн баррелей в день, или примерно на 10% от мирового спроса. С тех пор альянс увеличил предложение на 6,4 млн баррелей в день. Страны договорились наращивать производство на 400 000 баррелей в день каждый месяц до полного исчерпания ограничений.



В дополнении к росту спроса действует ряд геополитических факторов, угрожающих предложению. Ранее в январе йеменские повстанцы атаковали нефтехранилища в ОАЭ, используя беспилотники и ракеты. Россия и США ведут переговоры о деэскалации напряженности на российско-украинской границе, где размещены российские войска. В случае вторжения России поставки нефти и газа из этой страны могут сократиться. РФ – один из ведущих мировых производителей углеводородов.



Ранее во вторник котировки Brent возобновили рост после снижения, происходившего в понедельник. Росту цен содействует усиление напряженности на Украине. В первой половине лондонской сессии нефть Brent торговалась с повышением более чем на 1%, выше 87 долларов за баррель. Нефть WTI также подорожала, торгуясь выше 84 долларов за баррель.



Такие страны ОПЕК, как Саудовская Аравия и ОАЭ, обычно создают так называемые "резервные добывающие мощности", которые могут быть оперативно задействованы при снижении общемирового предложения. Объем резервных мощностей в период пандемии возрос, так как производители сокращали добычу. Однако, поскольку нефтедобывающие страны теперь наращивают производство, чтобы удовлетворить спрос, в Morgan Stanley прогнозируют сокращение объема мировых резервных мощностей с 6,5 млн баррелей в день до менее 2 млн баррелей в день к середине 2022 года. К тому времени ожидается повышение цен на баррель нефти до 100 долларов за баррель, отмечают в Morgan Stanley.



В настоящее время ОПЕК добывает на 2,5 млн баррелей нефти в день меньше, чем до пандемии в начале 2020 года. Однако некоторым странам картеля с трудом удается восстановить свою долю в общем объеме добычи ОПЕК.



В декабре Нигерия, ведущий африканский производитель нефти, добывала на 460 000 баррелей ниже своей квоты, после того, как поломка баржи спровоцировала закрытие одного из крупных экспортных терминалов. В Анголе технические проблемы и нехватка инвестиций привели к падению добычи к 17-летним минимумам.



В прошлом месяце добыча России была ниже квоты ОПЕК+ впервые с начала сокращения альянсом производства нефти. Россия обещала увеличить добычу в декабре на 20 000 баррелей в день, но вместо этого сократила ее на 10 000 баррелей в день в связи с более медленной, чем ожидалось, разработкой некоторых месторождений, отметили в IEA. Представитель министерства энергетики России на ответил на запрос о комментариях.



В IEA понизили оценку добывающих мощностей Ирака на 140 000 баррелей в день в связи с перебоями с поставками, наблюдающимися из-за устаревающей инфраструктуры. Трубопроводы часто становятся мишенью повстанцев или ломаются из-за нехватки технического обслуживания. Недавно работа ключевого турецкого нефтепровода была приостановлена из-за взрыва, произошедшего вследствие падения опоры линии электропередачи.



Из-за этих и других проблем Саудовская Аравия и ОАЭ остаются единственными крупными производителями нефти в мире, обладающими значительными резервными добывающими мощностями объемом примерно 3,25 млн баррелей в день, говорят в IEA.



Несмотря на то, что у этих стран есть значительные резервные добывающие мощности, они не спешат увеличивать добычу и компенсировать сокращение производства нефти в других странах альянса. Саудовская Аравия заявила, что хочет подать пример, соблюдая установленные ограничения добычи. Королевство неоднократно оказывало давление на других членов альянса, в прошлом превышавших установленные квоты. На этой неделе в ходе нефтегазовой конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что было бы несправедливо, если бы королевство превышало установленные квоты, чтобы компенсировать снижение добычи других стран. Министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил, что при желании страны вне коалиции могут инвестировать в увеличение добычи.



Саудовская Аравия и ОАЭ не хотят принимать односторонние меры после череды разногласий между странами картеля, в том числе, кратковременной размолвки из-за квот между Эр-Риядом и Абу-Даби в прошлом году. Незадолго до пандемии Россия и Саудовская Аравия устроили ценовую войну в борьбе за долю на рынке после того, как им не удалось достичь соглашения по скоординированным действиям.



Benoit Faucon, Summer Said





Dow Jones Newswires, ПРАЙМ