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Биткойн резко подорожал вслед за американскими акциями

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:44    Курс биткойна в понедельник подскочил почти на 5%, нивелировав наблюдавшееся в ходе сессии снижение благодаря отскоку американского рынка акций.
 
Биткойн завершил торги накануне на отметке $36836, увеличившись более чем на 4,7%. В ходе торгов курс падал ниже $33 тыс. впервые с июля. К 15:00 по московскому времени во вторник криптовалюта дешевеет на 1,1% и торгуется на уровне $36477.
 
С рекордной отметки, зафиксированной 10 ноября, биткойн потерял почти 50% стоимости. Однако падение более чем на 50% наблюдалось уже восемь раз в истории криптовалюты, и третий раз с 2018 года, и всякий раз курс восстанавливался до прежних значений и превышал их.
 
Криптовалюты в последнее время все чаще следуют за динамикой других рисковых активов, находящихся в нисходящем тренде на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq с начала года упал на 12%.
 
"Криптовалюта - быстрорастущая зарождающаяся отрасль, которая торгуется как рисковый актив, - сказала Марта Рейес из европейской брокерской компании Bequant. - Изменения очень резкие и целиком зависят от макроэкономической среды, которую трясет из-за Федрезерва".
 
Совокупный объем мирового рынка криптовалют рухнул с ноября примерно на 44% и составляет около $1,65 трлн, по данным портала Coinmarketcap.com.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566787/
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Биткойн резко подорожал вслед за американскими акциями

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:44   Курс биткойна в понедельник подскочил почти на 5%, нивелировав наблюдавшееся в ходе сессии снижение благодаря отскоку американского рынка акций.
 
Биткойн завершил торги накануне на отметке $36836, увеличившись более чем на 4,7%. В ходе торгов курс падал ниже $33 тыс. впервые с июля. К 15:00 по московскому времени во вторник криптовалюта дешевеет на 1,1% и торгуется на уровне $36477.
 
С рекордной отметки, зафиксированной 10 ноября, биткойн потерял почти 50% стоимости. Однако падение более чем на 50% наблюдалось уже восемь раз в истории криптовалюты, и третий раз с 2018 года, и всякий раз курс восстанавливался до прежних значений и превышал их.
 
Криптовалюты в последнее время все чаще следуют за динамикой других рисковых активов, находящихся в нисходящем тренде на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq с начала года упал на 12%.
 
"Криптовалюта - быстрорастущая зарождающаяся отрасль, которая торгуется как рисковый актив, - сказала Марта Рейес из европейской брокерской компании Bequant. - Изменения очень резкие и целиком зависят от макроэкономической среды, которую трясет из-за Федрезерва".
 
Совокупный объем мирового рынка криптовалют рухнул с ноября примерно на 44% и составляет около $1,65 трлн, по данным портала Coinmarketcap.com.
 


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