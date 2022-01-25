Биткойн резко подорожал вслед за американскими акциями

Курс биткойна в понедельник подскочил почти на 5%, нивелировав наблюдавшееся в ходе сессии снижение благодаря отскоку американского рынка акций.



Биткойн завершил торги накануне на отметке $36836, увеличившись более чем на 4,7%. В ходе торгов курс падал ниже $33 тыс. впервые с июля. К 15:00 по московскому времени во вторник криптовалюта дешевеет на 1,1% и торгуется на уровне $36477.



С рекордной отметки, зафиксированной 10 ноября, биткойн потерял почти 50% стоимости. Однако падение более чем на 50% наблюдалось уже восемь раз в истории криптовалюты, и третий раз с 2018 года, и всякий раз курс восстанавливался до прежних значений и превышал их.



Криптовалюты в последнее время все чаще следуют за динамикой других рисковых активов, находящихся в нисходящем тренде на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq с начала года упал на 12%.



"Криптовалюта - быстрорастущая зарождающаяся отрасль, которая торгуется как рисковый актив, - сказала Марта Рейес из европейской брокерской компании Bequant. - Изменения очень резкие и целиком зависят от макроэкономической среды, которую трясет из-за Федрезерва".



Совокупный объем мирового рынка криптовалют рухнул с ноября примерно на 44% и составляет около $1,65 трлн, по данным портала Coinmarketcap.com.

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