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Депутат Луговой подготовил предложения по регулированию крипторынка

Законодательство
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:56    Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассказал, кто должен иметь право совершать операции с криптовалютой
 
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от ЛДПР Андрей Луговой в ходе конференции РБК-Крипто «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» сообщил, в ближайшее время представит предложения по регулированию крипторынка.
 
По его мнению, криптовалюты нуждаются в жестком регулировании, и взаимодействие с ними должно происходить внутри банковской системы. Власти должны определить, кто имеет право совершать операции с криптовалютой. Депутат полагает, что это должны быть уполномоченные банки, криптооменники с базовой лицензией и биржи с универсальной лицензией, а также иностранные биржи, которые обяжут проходить регистрацию в России.
 
Главное — это проверка криптовалюты на предмет отношения к тем или иным криминальным событиям и прежде чем открывать счет, необходимо идентифицировать участника рынка, подчеркнул Луговой.
 
Сегодня, 25 января, в ходе конференции РБК-Крипто глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил легализовать криптовалюту в рамках закона об экспериментальных правовых режимах. По словам депутата, это предложение будет дискутироваться и, возможно, реализуется.
 
20 января Банк России выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.
 
Михаил ТеткинПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566829/
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Депутат Луговой подготовил предложения по регулированию крипторынка

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:56   Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассказал, кто должен иметь право совершать операции с криптовалютой
 
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от ЛДПР Андрей Луговой в ходе конференции РБК-Крипто «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» сообщил, в ближайшее время представит предложения по регулированию крипторынка.
 
По его мнению, криптовалюты нуждаются в жестком регулировании, и взаимодействие с ними должно происходить внутри банковской системы. Власти должны определить, кто имеет право совершать операции с криптовалютой. Депутат полагает, что это должны быть уполномоченные банки, криптооменники с базовой лицензией и биржи с универсальной лицензией, а также иностранные биржи, которые обяжут проходить регистрацию в России.
 
Главное — это проверка криптовалюты на предмет отношения к тем или иным криминальным событиям и прежде чем открывать счет, необходимо идентифицировать участника рынка, подчеркнул Луговой.
 
Сегодня, 25 января, в ходе конференции РБК-Крипто глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил легализовать криптовалюту в рамках закона об экспериментальных правовых режимах. По словам депутата, это предложение будет дискутироваться и, возможно, реализуется.
 
20 января Банк России выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.
 
Михаил Теткин
 


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