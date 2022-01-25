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Власти Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о слиянии энергосетей двух стран

Электроэнергетика
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:54    Представители властей Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся объединения энергетических сетей двух стран. Об этом сообщил во вторник саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
 
"Меморандум о взаимопонимании подписан во исполнение поручений короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а также президента Ирака Бархама Салеха и премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми. Этот документ укрепит наше сотрудничество во всех областях, включая, конечно же, сферы энергетики, нефте- и газодобычи", - подчеркнул министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, поставивший свою подпись под меморандумом, находясь в Эр-Рияде.
 
По его словам, идея объединения энергосетей "появилась после проведения совместного исследования, которое показало, что такое решение откроет многообещающие возможности для сотрудничества между двумя странами".
 
В свою очередь исполняющий обязанности министра электроэнергетики Ирака Адель Карим, участвовавший в церемонии подписания по видеосвязи, рассказал, что правительство арабской республики параллельно ведет переговоры с базирующейся в Саудовской Аравии компанией ACWA Power ("Аква пауэр") по строительству на иракской территории установок по выработке солнечной энергии.
 
Присутствовавший в Эр-Рияде генеральный секретарь иракского кабмина Хамид аль-Газзи выразил надежду на то, что объединение электросетей принесет выгоду обеим странам и среди прочего облегчит доступ к энергоресурсам для жителей арабской республики. Он добавил, что Багдад работает в этом направлении также с Иорданией и Турцией.
 
В последние годы все большее число жителей Ирака сталкивается с проблемой доступа к энергоресурсам, в том числе из-за участившихся подрывов линий электропередачи, которые осуществляют боевики террористических группировок.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566828/
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Власти Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о слиянии энергосетей двух стран

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:54   Представители властей Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся объединения энергетических сетей двух стран. Об этом сообщил во вторник саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
 
"Меморандум о взаимопонимании подписан во исполнение поручений короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а также президента Ирака Бархама Салеха и премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми. Этот документ укрепит наше сотрудничество во всех областях, включая, конечно же, сферы энергетики, нефте- и газодобычи", - подчеркнул министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, поставивший свою подпись под меморандумом, находясь в Эр-Рияде.
 
По его словам, идея объединения энергосетей "появилась после проведения совместного исследования, которое показало, что такое решение откроет многообещающие возможности для сотрудничества между двумя странами".
 
В свою очередь исполняющий обязанности министра электроэнергетики Ирака Адель Карим, участвовавший в церемонии подписания по видеосвязи, рассказал, что правительство арабской республики параллельно ведет переговоры с базирующейся в Саудовской Аравии компанией ACWA Power ("Аква пауэр") по строительству на иракской территории установок по выработке солнечной энергии.
 
Присутствовавший в Эр-Рияде генеральный секретарь иракского кабмина Хамид аль-Газзи выразил надежду на то, что объединение электросетей принесет выгоду обеим странам и среди прочего облегчит доступ к энергоресурсам для жителей арабской республики. Он добавил, что Багдад работает в этом направлении также с Иорданией и Турцией.
 
В последние годы все большее число жителей Ирака сталкивается с проблемой доступа к энергоресурсам, в том числе из-за участившихся подрывов линий электропередачи, которые осуществляют боевики террористических группировок.
 


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