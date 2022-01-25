Власти Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о слиянии энергосетей двух стран

Представители властей Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся объединения энергетических сетей двух стран. Об этом сообщил во вторник саудовский телеканал "Аль-Ихбария".



"Меморандум о взаимопонимании подписан во исполнение поручений короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а также президента Ирака Бархама Салеха и премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми. Этот документ укрепит наше сотрудничество во всех областях, включая, конечно же, сферы энергетики, нефте- и газодобычи", - подчеркнул министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, поставивший свою подпись под меморандумом, находясь в Эр-Рияде.



По его словам, идея объединения энергосетей "появилась после проведения совместного исследования, которое показало, что такое решение откроет многообещающие возможности для сотрудничества между двумя странами".



В свою очередь исполняющий обязанности министра электроэнергетики Ирака Адель Карим, участвовавший в церемонии подписания по видеосвязи, рассказал, что правительство арабской республики параллельно ведет переговоры с базирующейся в Саудовской Аравии компанией ACWA Power ("Аква пауэр") по строительству на иракской территории установок по выработке солнечной энергии.



Присутствовавший в Эр-Рияде генеральный секретарь иракского кабмина Хамид аль-Газзи выразил надежду на то, что объединение электросетей принесет выгоду обеим странам и среди прочего облегчит доступ к энергоресурсам для жителей арабской республики. Он добавил, что Багдад работает в этом направлении также с Иорданией и Турцией.



В последние годы все большее число жителей Ирака сталкивается с проблемой доступа к энергоресурсам, в том числе из-за участившихся подрывов линий электропередачи, которые осуществляют боевики террористических группировок.

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