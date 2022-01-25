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Правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT

Санкции
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:58    Правительство Великобритании обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.
 
"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то без сомнения это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему", - сказал Джонсон и добавил, что британское правительство также внимательно подходит к вопросу отмывания в Соединенном Королевстве "грязных денег" из России.
 
Вместе с тем, Джонсон добавил, что в Лондоне "должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки для диалога [с РФ], будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или "нормандский формат".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566831/
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Правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:58   Правительство Великобритании обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.
 
"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то без сомнения это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему", - сказал Джонсон и добавил, что британское правительство также внимательно подходит к вопросу отмывания в Соединенном Королевстве "грязных денег" из России.
 
Вместе с тем, Джонсон добавил, что в Лондоне "должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки для диалога [с РФ], будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или "нормандский формат".
 


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