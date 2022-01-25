Правительство Великобритании обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:58 Правительство Великобритании обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.
"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то без сомнения это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему", - сказал Джонсон и добавил, что британское правительство также внимательно подходит к вопросу отмывания в Соединенном Королевстве "грязных денег" из России.
Вместе с тем, Джонсон добавил, что в Лондоне "должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки для диалога [с РФ], будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или "нормандский формат".
© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.