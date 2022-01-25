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МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году

Прогнозы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:18    Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в январском докладе МВФ.
 
"Средняя стоимость нефти в 2021 году составляла 69,07 доллара, предполагаемая цена в 2022 году составит 77,31 доллара, а в 2023 году - 71,29 доллара", - говорится в докладе.
 
Таким образом, МВФ улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%. По итогам 2021 года средняя цена на нефть составила 69,07 доллара, хотя в предыдущем докладе МВФ прогнозировал показатель на уровне в 65,68 доллара за баррель.
 
"Фьючерсные рынки указывают на то, что в 2022 году цены на нефть вырастут почти на 12%, на природный газ – примерно на 58% (прирост в обоих случаях существенно ниже наблюдавшегося в 2021 году), прежде чем отступить в 2023 году по мере дальнейшего устранения дисбалансов спроса и предложения", - говорится в докладе.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566856/
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МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:18   Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в январском докладе МВФ.
 
"Средняя стоимость нефти в 2021 году составляла 69,07 доллара, предполагаемая цена в 2022 году составит 77,31 доллара, а в 2023 году - 71,29 доллара", - говорится в докладе.
 
Таким образом, МВФ улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%. По итогам 2021 года средняя цена на нефть составила 69,07 доллара, хотя в предыдущем докладе МВФ прогнозировал показатель на уровне в 65,68 доллара за баррель.
 
"Фьючерсные рынки указывают на то, что в 2022 году цены на нефть вырастут почти на 12%, на природный газ – примерно на 58% (прирост в обоих случаях существенно ниже наблюдавшегося в 2021 году), прежде чем отступить в 2023 году по мере дальнейшего устранения дисбалансов спроса и предложения", - говорится в докладе.
 


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