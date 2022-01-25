Работу энергосистемы Казахстана восстановили

Как сообщили в правительстве страны, казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Узбекистане



Функционирование казахстанской энергетической системы после произошедшего во вторник сбоя восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.



"Энергосистема Казахстана восстановлена. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.



По данным кабинета министров, в энергосистеме соседних Узбекистана и Киргизии произошло полное погашение потребителей. "В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения", - отметили в пресс-службе.



Как уточнили в ведомстве, утром 25 января из-за резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "север-восток-юг Казахстана". "В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита "север-восток-юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление южной зоны Казахстана составляло 3 200 МВт", - пояснили в пресс-службе.



Действие противоаварийной автоматики предотвратило полную остановку Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1 300 МВт. "Вынужденные ограничения составили 1 900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизстана", - отмечается в сообщении.



Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Сбой произошел на казахстанской стороне по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.

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