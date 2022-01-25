О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 19:16:51 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Работу энергосистемы Казахстана восстановили

Электроэнергетика
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:17    Как сообщили в правительстве страны, казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Узбекистане
 
Функционирование казахстанской энергетической системы после произошедшего во вторник сбоя восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
 
"Энергосистема Казахстана восстановлена. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
 
По данным кабинета министров, в энергосистеме соседних Узбекистана и Киргизии произошло полное погашение потребителей. "В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения", - отметили в пресс-службе.
 
Как уточнили в ведомстве, утром 25 января из-за резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "север-восток-юг Казахстана". "В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита "север-восток-юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление южной зоны Казахстана составляло 3 200 МВт", - пояснили в пресс-службе.
 
Действие противоаварийной автоматики предотвратило полную остановку Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1 300 МВт. "Вынужденные ограничения составили 1 900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизстана", - отмечается в сообщении.
 
Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Сбой произошел на казахстанской стороне по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566855/
Росатом приступил к разработке единой цифровой платформы для управления СевморпутемМВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году
Просмотров: 70

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Киргизия начала поэтапное восстановление подачи электроэнергии
25.01.22
Майнеров в Казахстане заранее предупредили об отключении от электричества до февраля
25.01.22
Сбой в энергосистеме Центральной Азии показал необходимость ее модернизации
25.01.22
Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии в Афганистан из-за блэкаута
25.01.22
Иркутскэнергосбыт подал в 2021 г. 137 исков к "серым" майнерам за украденное электричество
25.01.22
Афганистан способен вырабатывать не более 300 мегаватт электричества
25.01.22
Майнеров в Казахстане с 24 января отключили от электросети из-за ситуации в энергетике
25.01.22
"Россети" запустили Кольско-Карельский транзит стоимостью почти 60 млрд руб.
25.01.22
Минэнерго РФ выступает за усиление координации энергосистем Центральной Азии и Казахстана
25.01.22
Отключение электричества в Средней Азии практически не затронуло город Байконур
25.01.22
Власти Саудовской Аравии и Ирака подписали меморандум о слиянии энергосетей двух стран
25.01.22
Работу энергосистемы Казахстана восстановили
25.01.22
Энергосистема дала сбой. В странах Средней Азии частично восстановлено электроснабжение
20.01.22
Майнинг в РФ не оказывает серьезной нагрузки на электросети

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Работу энергосистемы Казахстана восстановили

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:17   Как сообщили в правительстве страны, казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Узбекистане
 
Функционирование казахстанской энергетической системы после произошедшего во вторник сбоя восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
 
"Энергосистема Казахстана восстановлена. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
 
По данным кабинета министров, в энергосистеме соседних Узбекистана и Киргизии произошло полное погашение потребителей. "В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения", - отметили в пресс-службе.
 
Как уточнили в ведомстве, утром 25 января из-за резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "север-восток-юг Казахстана". "В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита "север-восток-юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление южной зоны Казахстана составляло 3 200 МВт", - пояснили в пресс-службе.
 
Действие противоаварийной автоматики предотвратило полную остановку Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1 300 МВт. "Вынужденные ограничения составили 1 900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизстана", - отмечается в сообщении.
 
Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Сбой произошел на казахстанской стороне по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →