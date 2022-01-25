Курс доллара ускорил рост после новых угроз США санкциями

Курс доллара пошел вверх на фоне новых угроз США ввести новые ограничения в отношении России на случай экскалации конфликта на Украине. США заявили, что готовят введение санкций в сферах экспорта и финансов



Курс доллара вырос на 0,84% — до ₽79,21 по состоянию на 17:10 мск после появления новых угроз санкциями со стороны США. До появления новостей из США доллар стоил около ₽78,55, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар подорожал более чем на 60 коп.



Курс евро на максимуме поднимался до ₽89,3.



Рост курсов американской и европейской валют ускорился на фоне усиления геополитических рисков. США пригрозили России более масштабными санкциями, чем в 2014 году. Финансовые санкции, которые готовят против России США и их союзники на случай ухудшения ситуации вокруг Украины, гораздо болезненнее тех, что были задействованы в 2014 году и привели к падению рубля, заявили в американской администрации США. В частности, США намерены ограничить экспорт высоких технологий, в которых нуждается Россия и не сможет их ничем заменить. Они затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, искусственный интеллект и квантовые компьютеры.



Представитель администрации США напомнил, что в 2014 году Россия столкнулась с «рекордным оттоком» иностранного капитала из страны и обвалом рубля, что вынудило Банк России «задействовать 25% своих резервов для защиты» национальной валюты. В этот раз, по его словам, Вашингтон рассматривает еще более суровые меры воздействия.



Обострение геополитической ситуации происходит на фоне переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности. В середине декабря 2021 года Москва передала Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. Среди них был пункт о нерасширении НАТО на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав альянса Украину, а также требование о выводе натовских вооруженных сил и техники с территории стран, не являвшихся членами альянса в 1997 году. Договориться сторонам по указанным пунктам пока не удалось. США ожидают, что на этой неделе смогут передать России письменный ответ на ее предложения по гарантиям безопасности, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.



Накануне курс доллара поднялся выше ₽79 впервые более чем за год. Последний раз американская валюта поднималась выше этого уровня на торгах в ноябре 2020 года. Давление на рубль оказало сообщение о том, что США, Великобритания, а также ряд других стран намерены эвакуировать семьи сотрудников посольств с Украины, а также сообщение НАТО о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу.



Поддержку российской валюте в понедельник оказало решение Банка России о приостановке покупки валюты по бюджетному правилу с 15:00 мск 24 января 2022 года. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — объяснил регулятор. Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, сообщили в ЦБ. Решение о возобновлении закупок валюты на рынке будет принято регулятором «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». Курс доллара по итогам торгов понедельника составил ₽78,7 (+1,73%).



Рубль относительно спокойно реагировал на усиление геополитических рисков на прошлой неделе, и его текущее ослабления можно назвать догоняющим, рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Он не исключает роста курса доллара до ₽82 или даже до ₽85. «Но в любом случае даже нынешний курс я бы не назвал долгосрочно устойчивым. Когда волна истерии пойдет на спад, рубль довольно быстро может вернуться к значениям ₽75 и ниже», — прогнозирует Владимир Брагин.



Геополитика продолжит «править» на российском рынке в ближайшее время, считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Инвесторы будут внимательно следить за письменным ответом США на российские предложения по безопасности. Пока сложно рассчитывать на весомый позитив с геополитического фронта, остается надеяться лишь на продолжение переговоров, сообщил эксперт. Тем не менее у рубля есть потенциал к сильному укреплению при нормализации ситуации, к тому же в ближайшее время курс доллара продолжит показывать повышенную волатильность — к геополитическим новостям прибавятся новости с завтрашнего заседания ФРС по ставкам.



По прогнозам аналитика «Финама» Александра Потавина, если новости с западных рубежей России будут оставаться тревожными, курс доллара может уйти в диапазон ₽80–82 — это максимум в период острого кризиса 2020 года. Пока геополитическая ситуация существенно не изменится, слабость рубля сохранится даже несмотря на то, что котировки нефти марки Brent сейчас находятся на многолетних максимумах. Минимум курса доллара, на который можно рассчитывать на ближайший месяц, это ₽74–75, а верхняя планка будет зависеть от геополитических решений, вплоть до максимума 2016 года — ₽86 за доллар, прогнозирует эксперт.



Марина Мазина

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