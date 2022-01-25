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Илон Маск предложил McDonald's принимать криптовалюту Dogecoin

Это прекрасно
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:45    Илон Маск предложил McDonald's Corp начать принимать Dogecoin, в очередной раз простимулировав укрепление этой криптовалюты.
 
"Я съем "Хэппи Мил" на телевидении, если McDonald's будет принимать Dogecoin", - написал Маск в твиттере.
 
Курс криптовалюты подскочил вслед за этим на 8%, однако затем сократил прирост. По данным на 18:10 по Москве курс Dogecoin составляет $0,1381, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии.
 
Тем временем, биткойн теряет в цене 1,6%, эфир – более 2%.
 
Согласно данным CoinMarketCap, Dogecoin, созданный 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, входит в число десяти крупнейших по капитализации криптовалют. За последние 12 месяцев ее стоимость выросла почти на 1600%, а с начала текущего года – снизилась на 18%.
 
Ранее в этом месяце Маск заявил, что за Dogecoin можно будет купить мерч Tesla Inc.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566865/
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Илон Маск предложил McDonald's принимать криптовалюту Dogecoin

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:45   Илон Маск предложил McDonald's Corp начать принимать Dogecoin, в очередной раз простимулировав укрепление этой криптовалюты.
 
"Я съем "Хэппи Мил" на телевидении, если McDonald's будет принимать Dogecoin", - написал Маск в твиттере.
 
Курс криптовалюты подскочил вслед за этим на 8%, однако затем сократил прирост. По данным на 18:10 по Москве курс Dogecoin составляет $0,1381, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии.
 
Тем временем, биткойн теряет в цене 1,6%, эфир – более 2%.
 
Согласно данным CoinMarketCap, Dogecoin, созданный 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, входит в число десяти крупнейших по капитализации криптовалют. За последние 12 месяцев ее стоимость выросла почти на 1600%, а с начала текущего года – снизилась на 18%.
 
Ранее в этом месяце Маск заявил, что за Dogecoin можно будет купить мерч Tesla Inc.
 


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