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ФРГ отстаивает исключение сферы энергетики из возможных санкций в отношении РФ

Политика
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:29    По мнению Берлина, это нанесет серьезный ущерб финансовым институтам России и экономике Европы
 
Правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в отношении финансового сектора РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
 
По его сведениям, власти ФРГ опасаются, что без подобного исключения поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой. При этом данное исключение не будет касаться потенциальных санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". По мнению Берлина, заморозка Западом российских активов и запрет на проведение транзакций с российскими банками нанесет серьезный ущерб финансовым институтам страны и экономике Европы, в качестве примера приводятся те издержки, которые понесли европейские финансовые институты после введения американских санкций в отношении Ирана. "Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT", - приводит агентство выдержку из документа.
 
Позицию ФРГ поддерживают и другие страны Западной Европы, утверждает агентство. Некоторые из них, в свою очередь, в качестве альтернативы предлагают сделать переходный период между введением санкций и началом их реализации или исключить ограничительные меры для уже заключенных контрактов.
 
Президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудили в понедельник по видеосвязи состоявшиеся ранее консультации с РФ по вопросам безопасности, а также подготовку возможных антироссийских санкций.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566886/
Курс доллара на Московской бирже вырос до 78,7 рубляБайден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину
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ФРГ отстаивает исключение сферы энергетики из возможных санкций в отношении РФ

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:29   По мнению Берлина, это нанесет серьезный ущерб финансовым институтам России и экономике Европы
 
Правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в отношении финансового сектора РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.
 
По его сведениям, власти ФРГ опасаются, что без подобного исключения поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой. При этом данное исключение не будет касаться потенциальных санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". По мнению Берлина, заморозка Западом российских активов и запрет на проведение транзакций с российскими банками нанесет серьезный ущерб финансовым институтам страны и экономике Европы, в качестве примера приводятся те издержки, которые понесли европейские финансовые институты после введения американских санкций в отношении Ирана. "Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT", - приводит агентство выдержку из документа.
 
Позицию ФРГ поддерживают и другие страны Западной Европы, утверждает агентство. Некоторые из них, в свою очередь, в качестве альтернативы предлагают сделать переходный период между введением санкций и началом их реализации или исключить ограничительные меры для уже заключенных контрактов.
 
Президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудили в понедельник по видеосвязи состоявшиеся ранее консультации с РФ по вопросам безопасности, а также подготовку возможных антироссийских санкций.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 


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