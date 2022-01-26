Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов

Доллар США и евро умеренно растут на старте торгов "Московской биржи" в среду утром, рубль умеренно снизился к бивалютной корзине на фоне отрицательной коррекции цен на нефть и неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала.



Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,65 - 78,82 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 78,81 руб./$1 (+17,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,025 руб./EUR1 (+22,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 19,89 коп. к уровню закрытия 25 января, до 83,41 рубля.



Доллар при этом оказался на 16,78 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,64 коп. выше официального курса.



По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение рубля к доллару и евро в среду утром связано с наметившимся пессимизмом на внешних рынках. Цены на нефть остаются высокими, однако на старте торгов корректируется вниз. На азиатских рынках нет единого настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам.



Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,96 за баррель, что на 0,27 % ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $85,23 за баррель, что на 0,43% ниже уровня закрытия рынка 25 января.



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, китайский CSI 300 почти не изменился, положительные показатели у южнокорейского Kospi - 0,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,36%.



Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, в центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС по итогам январского заседания, которое завершится в среду, может дать рынкам сигнал о том, что она готова начать повышение процентных ставок в марте, полагают аналитики. Это станет первым подъемом ставки с 2018 года. Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией.



Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти на 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.



Тем временем индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 113,8 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта месяцем ранее.

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