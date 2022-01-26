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Forbes назвал потери богатейших россиян на фоне ситуации вокруг Украины

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:36    По данным Forbes, с конца декабря 2021 года по конец января 2022-го совокупное состояние богатейших бизнесменов России снизилось на $27,9 млрд. В первую тройку вошли Михельсон, Тимченко и Керимов
 
Падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сказалось на состоянии богатейших российских бизнесменов, сообщает Forbes. Журнал ссылается на рейтинг Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени. По его данным, с конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд.
 
За точку отсчета журнал взял 20 декабря прошлого года, авторы фиксировали на этот день курсы валют и котировки акций. По подсчетам Forbes, с тех пор состояние сократилось у 76 российских миллиардеров.
 
В первой десятке оказались:
 
* основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон — минус $2,1 млрд за месяц; общее состояние — $25,5 млрд;
* член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко — минус $1,9; общее состояние — $22,8 млрд;
* член Совета Федерации Сулейман Керимов, семья которого контролирует «Полюс» — минус $1,8 млрд, общее состояние — $13,1 млрд;
* основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — минус $1,7 млрд, общее состояние — $24,5 млрд;
* основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов — минус $1,6 млрд, общее состояние — $1,9 млрд;
* владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко — минус $1,5 млрд, общее состояние — $23,9 млрд;
* основатель TCS Group Олег Тиньков — минус $1,43 млрд, общее состояние — $5,4 млрд;
* глава ММК Виктор Рашников — минус $1,3 млрд, общее состояние — $11,3 млрд;
* совладелец LetterOne и «Альфа Групп» Михаил Фридман — минус $1,12 млрд, общее состояние — $13,9 млрд;
* глава и основной владелец «Норильского Никеля» Владимир Потанин — минус $1,1 млрд, общее состояние — $25,5 млрд.
 
В относительном выражении больше других состояние сократилось у Свердлова (акции Arrival за месяц упали на 46%), основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (на 26%) и Тинькова (на 21%). При этом, отмечает Forbes, падение состояния Свердлова не связано с геополитическими рисками: акции Arrival падают из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.
 
18 января российский фондовый рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года, потеряв весь рост прошлого года — более 15%. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 6,5%, достигнув 3328,94 пункта, а индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта. Минимальное значение основного для российского фондового рынка индекса Мосбиржи составило 3297,12 пункта. На следующий день тенденция продолжилась.
 
Падение рынка началось 13 января, после того, как Россия признала прошедшие переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности неудачными. Запад отказал стране в праве решать вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. Москва после этого потребовала письменный ответ на свои предложения.
 
25 января в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Вашингтон и союзники готовят против Москвы финансовые санкции на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Эти меры, как подчеркнули в Соединенных Штатах, окажутся гораздо болезненнее тех, что были задействованы в 2014 году и привели к падению рубля. На этом фоне курс доллара превысил отметку в 79 руб. Курс евро на максимуме поднимался до 89,3 руб.
 
Наталия АнисимоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566890/
Производители электроники оценили эффект от возможных санкций СШАРубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов
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Forbes назвал потери богатейших россиян на фоне ситуации вокруг Украины

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:36   По данным Forbes, с конца декабря 2021 года по конец января 2022-го совокупное состояние богатейших бизнесменов России снизилось на $27,9 млрд. В первую тройку вошли Михельсон, Тимченко и Керимов
 
Падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сказалось на состоянии богатейших российских бизнесменов, сообщает Forbes. Журнал ссылается на рейтинг Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени. По его данным, с конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд.
 
За точку отсчета журнал взял 20 декабря прошлого года, авторы фиксировали на этот день курсы валют и котировки акций. По подсчетам Forbes, с тех пор состояние сократилось у 76 российских миллиардеров.
 
В первой десятке оказались:
 
* основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон — минус $2,1 млрд за месяц; общее состояние — $25,5 млрд;
* член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко — минус $1,9; общее состояние — $22,8 млрд;
* член Совета Федерации Сулейман Керимов, семья которого контролирует «Полюс» — минус $1,8 млрд, общее состояние — $13,1 млрд;
* основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — минус $1,7 млрд, общее состояние — $24,5 млрд;
* основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов — минус $1,6 млрд, общее состояние — $1,9 млрд;
* владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко — минус $1,5 млрд, общее состояние — $23,9 млрд;
* основатель TCS Group Олег Тиньков — минус $1,43 млрд, общее состояние — $5,4 млрд;
* глава ММК Виктор Рашников — минус $1,3 млрд, общее состояние — $11,3 млрд;
* совладелец LetterOne и «Альфа Групп» Михаил Фридман — минус $1,12 млрд, общее состояние — $13,9 млрд;
* глава и основной владелец «Норильского Никеля» Владимир Потанин — минус $1,1 млрд, общее состояние — $25,5 млрд.
 
В относительном выражении больше других состояние сократилось у Свердлова (акции Arrival за месяц упали на 46%), основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (на 26%) и Тинькова (на 21%). При этом, отмечает Forbes, падение состояния Свердлова не связано с геополитическими рисками: акции Arrival падают из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.
 
18 января российский фондовый рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года, потеряв весь рост прошлого года — более 15%. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 6,5%, достигнув 3328,94 пункта, а индекс РТС — на 7,29%, до 1367,45 пункта. Минимальное значение основного для российского фондового рынка индекса Мосбиржи составило 3297,12 пункта. На следующий день тенденция продолжилась.
 
Падение рынка началось 13 января, после того, как Россия признала прошедшие переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности неудачными. Запад отказал стране в праве решать вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. Москва после этого потребовала письменный ответ на свои предложения.
 
25 января в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Вашингтон и союзники готовят против Москвы финансовые санкции на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Эти меры, как подчеркнули в Соединенных Штатах, окажутся гораздо болезненнее тех, что были задействованы в 2014 году и привели к падению рубля. На этом фоне курс доллара превысил отметку в 79 руб. Курс евро на максимуме поднимался до 89,3 руб.
 
Наталия Анисимова
 


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