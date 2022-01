Дайджест зарубежных СМИ: поиски газа для Европы и коллапс в аэропорту Стамбула

США пытаются найти газ для ЕС - Мировые СМИ обсуждали попытки администрации США найти альтернативные источники газа для ЕС в случае прекращения поставок российского. Washington Post пишет, что российское топливо поступало в Европу "десятилетиям, в периоды кризиса и напряженности и даже распада Советского Союза". Теперь, утверждает издание, РФ якобы "угрожает" прекратить поставки газа в ответ на западные экономические санкции​​​. "Насколько Европа зависима от российского газа? Короткий ответ - крайне", - заявил изданию менеджер отдела европейской газовой аналитики компании S&P Global Platts Джеймс Хакстепп. Как отмечает New York Times, администрация президента США Джо Байдена объявила, что работает с поставщиками с Ближнего Востока, из Северной Африки и Азии, чтобы увеличить поставки в Европу в ближайшие недели. Согласно газете, "теория" состоит в том, что, как только страны ЕС будут уверены в энергопоставках, они "гораздо охотнее" пойдут на отделение российских финансовых институтов от международной банковской системы и присоединятся к мерам контроля экспорта в РФ. Guardian пишет, что одним из основных альтернативных поставщиков газа является Катар. Как стало известно, эмир Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Белый дом в конце месяца для обсуждения "стабильности глобальных поставок энергии". Однако, замечает газета, газ от альтернативных поставщиков должен будет поставляться в Европу в форме СПГ, но в настоящее время всего мирового рынка СПГ будет недостаточно, чтобы восполнить возможный дефицит. В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.



Приостановка работы аэропорта в Стамбуле - Мировая пресса следила за ситуацией вокруг приостановки работы аэропорта в турецком городе Стамбул из-за снегопадов. По оценке Independent, аэропорт самый загруженный в Европе. Он обслуживает рейсы из Северной Америки, Европы и Азии, из-за сбоя пострадали тысячи пассажиров. Washington Post отметила, что пассажиры, запертые внутри аэропорта, устроили нечто "похожее на акцию протеста" в зале вылетов. "Нам нужен отель!" - приводит слова недовольных пассажиров газета. Некоторые из них отметили, что персонал аэропорта Стамбула не предоставил помощи, люди на протяжении суток не получали еды и воды. Вместе с аэропортом Стамбула временно приостановила работу компания "Турецкие авиалинии". Издание отметило, что из-за снега обвалилась крыша грузового склада, где находились самолеты авиакомпании. По ее заявлению, никто не пострадал. Позже представитель аэропорта Сейда Йилмаз заявила, что ситуация "под контролем", были успешно выполнены 11 рейсов, пишет издание. New York Times отмечает, что снегопад нарушил и дорожное движение, непогода стала причиной крупных пробок.



Нехватка чипов в США – Зарубежные издания заинтересовались сообщениями об острой нехватке чипов в США. Министерство торговли США сообщило, что их запас сократился, в среднем их хватит на пять дней. Согласно Financial Times, сокращение запасов у производителей США происходит на фоне глобальной нехватки полупроводников, которая "продолжает сеять хаос в промышленности". Издание поясняет, что глобальная нехватка чипов была вызвана всплеском спроса на бытовую электронику во время пандемии и усугубилась в США из-за санкций против основных поставщиков в Китае. Согласно анализу минторга, пишет New York Times, спрос на чипы для автомобилей, электроники, медоборудования намного превышает предложение, хотя мировые производители чипов приближаются к своей максимальной производственной мощности. "Спрос на полупроводники увеличился на 17% с 2019 по 2021 год, но соразмерного увеличения предложения не произошло", - сообщает издание. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что цепочка поставок полупроводников очень хрупкая и она останется такой, пока США не увеличатся производство, пишет Wall Street Journal. Раймондо пояснила, что сбой в производстве за границей на две недели может привести к выходу из строя производственного предприятия и увольнению рабочих в США, если его запасов хватает всего на пять дней. Газета отмечает, что минторг опубликовал выводы в рамках усилий по возрождению Закона об инновациях и конкуренции, который предусматривает выделение 52 миллиардов долларов на производство чипов в США.



Элтон Джон заразился COVID - Западная пресса написала о том, что британский певец Элтон Джон заболел коронавирусом. Как отмечает New York Times, крупная площадка в американском Далласе American Airlines Center объявила о переносе двух концертов Элтона Джона, сообщение поступило всего за несколько часов до одного из них. Второй концерт, запланированный на среду, также был отложен. "Элтон полностью прошел вакцинацию и получил дополнительную дозу вакцины, и он испытывает лишь легкие симптомы (COVID)", - цитирует газета объявление с сайта концертной площадки. Hollywood Reporter отмечает, что с поклонниками Элтон Джон поделился новостью в Instagram. Певец добавил, что с теми, кто уже приобрел билеты на его концерты в штате Техас, скоро свяжутся и оповестят о новой дате мероприятия. "Перенос концертов всегда сопровождается сильным разочарованием, и я приношу свои извинения всем, кому были причинены тем самым неудобства, но я хочу обезопасить себя и свою команду", - приводит издания слова певца. Он рассчитывает провести в эти входные концерт в городе Литтл-Рок, штат Арканзас. Журнал Forbes напоминает, что последний концертный тур Элтона Джона под названием Farewell Yellow Brick Road стартовал в сентябре 2018 года. Однако его пришлось прервать сначала из-за пандемии, затем из-за перелома бедра у артиста, отмечает издание.

