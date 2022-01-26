Володин заявил, что РФ расценит санкции США против Путина как враждебный шаг

Санкции против президента РФ Владимира Путина в России расценили бы как враждебный шаг США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства - России. Что стало очевидно всем", - написал Володин в своем-телеграм-канале в среду.



Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который не исключил введение персональных санкций против президента Путина в случае вторжения России на Украину.



По мнению Володина, Путин неудобен Западу, поскольку сделал Россию сильным и независимым государством.



Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

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