Чиновники предложили сделать Казань пилотной зоной для регулирования криптовалют

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на коллегии своего ведомства предложил сделать Казань пилотной зоной для апробации механизмов регулирования рынка криптовалют в России. В коллегии онлайн участвовал глава федерального Минцифры Максут Шадаев.



"Предлагаю по согласованию с Центральным банком, ФСБ, правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры (рынка криптовалют - ИФ) под контролем государства и регулятора", - сказал Хайруллин.



Ранее в январе Банк России опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка - запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют. Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России. "Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков", - говорилось в докладе.



Сейчас вопросы выпуска и обращения криптовалют в России законодательно не урегулированы, отмечает Банк России. "Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ", - напомнил ЦБ.



Затем в ЦБ объяснили, что не предлагают запретить согражданам покупать криптовалюты в иностранных юрисдикциях. За нарушения запретов регулятор предлагает штрафовать.



Против запрета криптовалют выступил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он считает, что обращение криптовалют нужно "регулировать, а не запрещать".

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