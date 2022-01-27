Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением ведущих индексов

Долларовый индекс РТС находится на отметке 1308,6 пункта, рублевый индекс Мосбиржи - на уровне 3298,9 пункта



Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует снижение ведущих индексов.



Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС теряет 1,19% и находится на отметке 1308,6 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на уровне 3298,9 пункта (-1,75%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 1,81%, до 3 296,75 пункта.



Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,57%, до $88,23 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,69% и торгуется на уровне $86,75 за баррель.

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