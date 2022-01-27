Фьючерсы на газ в США: Цены выросли на прогнозах погоды и ожидании данных EIA

В среду торги на рынке природного газа завершились повышением. Инвесторы начали покупать фьючерсы после того, как накануне прогнозы погоды были скорректированы в сторону похолодания.



Фьючерсы на природный газ в среду закрылись с повышением на 5,5%, по 4,277 доллара за млн БТЕ.



Согласно обновленным прогнозам, на первой неделе февраля ожидается серьезное похолодание, что должно заметно повысить спрос на газ. Кроме того, ожидание еженедельных данных по запасам в США также оказывало поддержку ценам.



Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в 15.30 по Гринвичу в четверг опубликует данные по запасам природного газа.



Как в среднем полагают 14 аналитиков, брокеров и трейдеров, опрошенных WSJ, запасы природного газа на неделе 15-21 января сократились на 215 млрд кубических футов.



Прогнозы сокращения запасов варьируются от 205 млрд кубических футов до 222 млрд кубических футов. На аналогичной неделе прошлого года запасы сократились на 137 млрд кубических футов, тогда как в среднем в аналогичные периоды последних 5 лет наблюдалось снижение на 161 млрд кубических футов.



Если оценка верна, совокупные запасы в ПХГ достигли 2,595 трлн кубических футов, что на 11% ниже уровня годичной давности и на 0,8% ниже среднего 5-летнего уровня для текущего времени года.



Спрос на газ в ноябре и декабре снизился из-за мягкой погоды, поэтому запасы в начале зимы превысили средний 5-летний показатель. Между тем более холодная, чем обычно, погода в начале 2022 года содействует сокращению избытка.



Dan Molinski

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ