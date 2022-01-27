О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 18:56:57 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Путин отверг предложение ЦБ о запрете криптовалют, поддержал майнинг

Законодательство
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:26    Президент Владимир Путин поддержал предложенные Минфином налогообложение и регулирование криптовалют, сообщили источники Bloomberg. Они утверждают, что глава государства не согласен с идеей Центробанка и ФСБ о введении полного запрета. В итоге в России могут разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии — в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии.
 
Агентство ссылается на три источника, близких о обсуждению. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался уточнить позицию господина Путина. Он напомнил, что президент поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия. Банк России и правительство не ответили на запросы Bloomberg.
 
Bloomberg отмечает, что, по данным Кембриджского университета, Россия заняла третье место по майнингу криптовалют в 2021 году после США и Казахстана. Ранее стало известно, что ЦБ предложил полностью запретить в России выпуск и обращение криптовалют. Якобы на этом настаивала ФСБ, потому что переводы в крипте используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций».
 
В концепции Минфина предполагается регулирование криптовалюты, а не запрет. За основу для регулирования ведомство хочет взять систему, применяемую швейцарским проектом Aximetria.
 
Вчера, 26 января, президент поручил правительству и ЦБ прийти к единой позиции по криптовалютам. По мнению Владимира Путина, у России есть «определенные конкурентные преимущества» в этой сфере.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567027/
Медведев предложил заменить доллар и евро на юань в случае запретаРост экономики США в 2021 году оказался максимальным за 37 лет
Просмотров: 56

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета
27.01.22
Монета в законе: рынок выступил против запрета криптовалют
27.01.22
Минфин предлагает регулировать криптовалюты, как в Швейцарии
27.01.22
Путин отверг предложение ЦБ о запрете криптовалют, поддержал майнинг
26.01.22
Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
26.01.22
Чиновники предложили сделать Казань пилотной зоной для регулирования криптовалют
25.01.22
Тарасова оценила реакцию болельщиков на перспективу введения Fan ID
25.01.22
Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах
25.01.22
В Центробанке считают, что криптовалюта несет риски, схожие с рисками валютной ипотеки
25.01.22
Майнинг криптовалют в России можно не запрещать, а ограничить регионы и повысить тарифы
25.01.22
Депутат Луговой подготовил предложения по регулированию крипторынка
25.01.22
Налог на роскошь для авто могут увязать с его мощностью
25.01.22
в кабмин поступил проект концепции регулирования рынка криптовалют Минфина
25.01.22
Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"
24.01.22
Глава комитета Госдумы поддержал идею о запрете майнинга в РФ

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Путин отверг предложение ЦБ о запрете криптовалют, поддержал майнинг

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:26   Президент Владимир Путин поддержал предложенные Минфином налогообложение и регулирование криптовалют, сообщили источники Bloomberg. Они утверждают, что глава государства не согласен с идеей Центробанка и ФСБ о введении полного запрета. В итоге в России могут разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии — в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии.
 
Агентство ссылается на три источника, близких о обсуждению. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался уточнить позицию господина Путина. Он напомнил, что президент поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия. Банк России и правительство не ответили на запросы Bloomberg.
 
Bloomberg отмечает, что, по данным Кембриджского университета, Россия заняла третье место по майнингу криптовалют в 2021 году после США и Казахстана. Ранее стало известно, что ЦБ предложил полностью запретить в России выпуск и обращение криптовалют. Якобы на этом настаивала ФСБ, потому что переводы в крипте используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций».
 
В концепции Минфина предполагается регулирование криптовалюты, а не запрет. За основу для регулирования ведомство хочет взять систему, применяемую швейцарским проектом Aximetria.
 
Вчера, 26 января, президент поручил правительству и ЦБ прийти к единой позиции по криптовалютам. По мнению Владимира Путина, у России есть «определенные конкурентные преимущества» в этой сфере.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →