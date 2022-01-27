Путин отверг предложение ЦБ о запрете криптовалют, поддержал майнинг

Президент Владимир Путин поддержал предложенные Минфином налогообложение и регулирование криптовалют, сообщили источники Bloomberg. Они утверждают, что глава государства не согласен с идеей Центробанка и ФСБ о введении полного запрета. В итоге в России могут разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии — в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии.



Агентство ссылается на три источника, близких о обсуждению. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался уточнить позицию господина Путина. Он напомнил, что президент поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия. Банк России и правительство не ответили на запросы Bloomberg.



Bloomberg отмечает, что, по данным Кембриджского университета, Россия заняла третье место по майнингу криптовалют в 2021 году после США и Казахстана. Ранее стало известно, что ЦБ предложил полностью запретить в России выпуск и обращение криптовалют. Якобы на этом настаивала ФСБ, потому что переводы в крипте используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций».



В концепции Минфина предполагается регулирование криптовалюты, а не запрет. За основу для регулирования ведомство хочет взять систему, применяемую швейцарским проектом Aximetria.



Вчера, 26 января, президент поручил правительству и ЦБ прийти к единой позиции по криптовалютам. По мнению Владимира Путина, у России есть «определенные конкурентные преимущества» в этой сфере.

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