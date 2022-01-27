О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 18:57:08 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Рост экономики США в 2021 году оказался максимальным за 37 лет

Экономика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:30    ВВП США в четвертом квартале 2021 года вырос на 6,9%, рост экономики в минувшем году составил 5,7%, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Минторга США. Это максимальный показатель годового роста с 1984 года, ему предшествовало падение на 3,4% в 2020-м.
 
Росту ВВП в 2021 году в наибольшей степени способствовали увеличение расходов на личное потребление — как товаров, так и услуг — а также рост вложений в основной капитал, увеличение экспорта и частных инвестиций. В четвертом квартале ключевую роль играло увеличение экспорта.
 
Вчера, 26 января, Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. При этом регулятор впервые заявил о готовности в скором времени повысить ставку. Программа скупки активов, о сворачивании которой было объявлено в ноябре 2021 года, будет остановлена уже в начале марта.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567028/
Путин отверг предложение ЦБ о запрете криптовалют, поддержал майнингМеждународные резервы России обновили максимум — $639,6 млрд
Просмотров: 48

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
ФРС США сохранила ставку в диапазоне 0–0,25% и готовится к повышению
27.01.22
Высокая инфляция в США сохраняется гораздо дольше, чем прогнозировала ФРС
27.01.22
ФРС практически подтвердила повышение ставки в марте
27.01.22
Эксперты ВШЭ назвали «фискальным чудом» доходы бюджета России в 2021 году
27.01.22
Рост экономики США в 2021 году оказался максимальным за 37 лет
27.01.22
Международные резервы России обновили максимум — $639,6 млрд
25.01.22
Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин
25.01.22
ВВП Южной Кореи вырос в прошлом году на 4%
25.01.22
McKinsey оценила глобальный энергопереход в $275 трлн
25.01.22
McKinsey: «зеленый» энергопереход обойдется мировой экономике в 7,5% ВВП
24.01.22
Кадыров рассказал, сколько Россия тратит на Чечню
24.01.22
Бюджет может потерять из-за демпфера по топливу 56 млрд рублей в 2022-2024 гг.
21.01.22
Эксперт прогнозирует значительный рост международных резервов РФ в 2022 году
20.01.22
Бюджет вышел из коронакризиса. Минфин подвел итоги второго ковидного года
20.01.22
Климат в цене товаров. Экономисты и политики спорят о природе и последствиях «гринфляции»

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Рост экономики США в 2021 году оказался максимальным за 37 лет

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:30   ВВП США в четвертом квартале 2021 года вырос на 6,9%, рост экономики в минувшем году составил 5,7%, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Минторга США. Это максимальный показатель годового роста с 1984 года, ему предшествовало падение на 3,4% в 2020-м.
 
Росту ВВП в 2021 году в наибольшей степени способствовали увеличение расходов на личное потребление — как товаров, так и услуг — а также рост вложений в основной капитал, увеличение экспорта и частных инвестиций. В четвертом квартале ключевую роль играло увеличение экспорта.
 
Вчера, 26 января, Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. При этом регулятор впервые заявил о готовности в скором времени повысить ставку. Программа скупки активов, о сворачивании которой было объявлено в ноябре 2021 года, будет остановлена уже в начале марта.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →