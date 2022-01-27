Международные резервы России обновили максимум — $639,6 млрд

Международные (золотовалютные) резервы состоят из высоколиквидных иностранных активов в распоряжении ЦБ и правительства. В них входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранной валюте. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
В последний раз объем международных резервов достигал исторического максимума 14 января. Тогда показатель увеличился до $638,2 млрд «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567029/