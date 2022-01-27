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Международные резервы России обновили максимум — $639,6 млрд

Экономика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:31    Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд или на 0,2%. Показатель достиг исторического максимума — $639,6 млрд. Центробанк объяснил рост операциями по покупке иностранной валюты «в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой».
 
Международные (золотовалютные) резервы состоят из высоколиквидных иностранных активов в распоряжении ЦБ и правительства. В них входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранной валюте. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
 
В последний раз объем международных резервов достигал исторического максимума 14 января. Тогда показатель увеличился до $638,2 млрд «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567029/
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Международные резервы России обновили максимум — $639,6 млрд

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:31   Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд или на 0,2%. Показатель достиг исторического максимума — $639,6 млрд. Центробанк объяснил рост операциями по покупке иностранной валюты «в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой».
 
Международные (золотовалютные) резервы состоят из высоколиквидных иностранных активов в распоряжении ЦБ и правительства. В них входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранной валюте. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.
 
В последний раз объем международных резервов достигал исторического максимума 14 января. Тогда показатель увеличился до $638,2 млрд «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
 


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