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Швеция одобрила проект строительства хранилища ядерных отходов

События
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:32    Правительство Швеции одобрило строительство хранилища ядерных отходов, где радиоактивный мусор с атомных электростанций может безопасно храниться в течение 100 тыс. лет, пишет Deutsche Welle.
 
Запланированный проект является результатом 40-летних исследований. Отработанное ядерное топливо будет храниться на глубине 500 метров в скальной горной породе в окрестностях атомной электростанции "Форсмарк".
 
Правительство в Стокгольме планирует отключить от сети последнюю шведскую АЭС в 2040-х годах. Примерно через 70 лет после этого, когда шахта будет заполнена, доступ к хранилищу будет заделан бетонитом, чтобы не допустить проникновения туда воды. Это позволит надежно опечатать шахту на срок в сто тысяч лет, уверены эксперты.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567064/
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Швеция одобрила проект строительства хранилища ядерных отходов

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:32   Правительство Швеции одобрило строительство хранилища ядерных отходов, где радиоактивный мусор с атомных электростанций может безопасно храниться в течение 100 тыс. лет, пишет Deutsche Welle.
 
Запланированный проект является результатом 40-летних исследований. Отработанное ядерное топливо будет храниться на глубине 500 метров в скальной горной породе в окрестностях атомной электростанции "Форсмарк".
 
Правительство в Стокгольме планирует отключить от сети последнюю шведскую АЭС в 2040-х годах. Примерно через 70 лет после этого, когда шахта будет заполнена, доступ к хранилищу будет заделан бетонитом, чтобы не допустить проникновения туда воды. Это позволит надежно опечатать шахту на срок в сто тысяч лет, уверены эксперты.
 


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