Синоптик сообщил о пятидневном снегопаде в Москве из-за «Марии» и «Нади»

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:33 В Москве с конца недели наступит период затяжных снегопадов из-за приближения североатлантических циклонов «Мария» и «Надя», сугробы впервые вырастут до полуметра. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.



«Циклонический «конвейер»: в Москве зарядят 5-дневные снегопады!», — написал он.



По его прогнозу, снегопад начнется уже в пятницу — 28 января, когда на столицу убдет оказывать влияние циклон «Мария», центр которого окажется над Псковской областью. Тишковец предупредил, что начавшийся снегопад во второй половине дня усилится, видимость ухудшит до 2 км, ожидается метель и выпадение до 3 мм осадков.



В субботу, 30 января, снегопады потеряют в интенсивности, утром однако после в воскресенье, 31 января, может образоваться «окно» погоды». Затем, после полудня, снова «зарядят обложные снегопады», предупредил Тишковец. Причиной этого станет приближения циклона «Надя».



«В понедельник Москва окажется в самом центре «Нади», а значит, осадков станет еще больше — до 7 мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты», — рассказал синоптик.



Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что жителей России ждет в начале февраля теплая погода. По его словам, в среднем температура на всей российской территории превысит норму, но только в первые дни месяца. Январь в России был «переменчивым», такая же тенденция ждет и февраль, добавила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РБК.



