О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 28 января 2022 года, пятница , 08:45:01 мск
Нефть, Brent: $89.82 +0,56
Валюта:    78.95 +0,01    88.47 -0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Синоптик сообщил о пятидневном снегопаде в Москве из-за «Марии» и «Нади»

Москва
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:33    В Москве с конца недели наступит период затяжных снегопадов из-за приближения североатлантических циклонов «Мария» и «Надя», сугробы впервые вырастут до полуметра. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.
 
«Циклонический «конвейер»: в Москве зарядят 5-дневные снегопады!», — написал он.
 
По его прогнозу, снегопад начнется уже в пятницу — 28 января, когда на столицу убдет оказывать влияние циклон «Мария», центр которого окажется над Псковской областью. Тишковец предупредил, что начавшийся снегопад во второй половине дня усилится, видимость ухудшит до 2 км, ожидается метель и выпадение до 3 мм осадков.
 
В субботу, 30 января, снегопады потеряют в интенсивности, утром однако после в воскресенье, 31 января, может образоваться «окно» погоды». Затем, после полудня, снова «зарядят обложные снегопады», предупредил Тишковец. Причиной этого станет приближения циклона «Надя».
 
«В понедельник Москва окажется в самом центре «Нади», а значит, осадков станет еще больше — до 7 мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты», — рассказал синоптик.
 
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что жителей России ждет в начале февраля теплая погода. По его словам, в среднем температура на всей российской территории превысит норму, но только в первые дни месяца. Январь в России был «переменчивым», такая же тенденция ждет и февраль, добавила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РБК.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567065/
Швеция одобрила проект строительства хранилища ядерных отходовВ правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют
Просмотров: 74

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

28.01.22
Синоптик сообщил о пятидневном снегопаде в Москве из-за «Марии» и «Нади»
27.01.22
В Москве спрогнозировали снегопады в пятницу
27.01.22
Москва возглавила рейтинг экономического потенциала регионов России
27.01.22
МИД РФ пригласил москвичей и гостей столицы посмотреть на легендарную "полуторку"
26.01.22
В Москве выросли интервалы движения трамваев
26.01.22
В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей
26.01.22
Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели
25.01.22
Снегопад ожидается ночью в Московском регионе
25.01.22
Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем
24.01.22
В Москве начались работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ
22.01.22
В Москве выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги
22.01.22
Москва улучшила позиции в рейтингах городов
22.01.22
Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных за зиму 45 см
21.01.22
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
21.01.22
Бирюков: более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 г.

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Синоптик сообщил о пятидневном снегопаде в Москве из-за «Марии» и «Нади»

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:33   В Москве с конца недели наступит период затяжных снегопадов из-за приближения североатлантических циклонов «Мария» и «Надя», сугробы впервые вырастут до полуметра. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.
 
«Циклонический «конвейер»: в Москве зарядят 5-дневные снегопады!», — написал он.
 
По его прогнозу, снегопад начнется уже в пятницу — 28 января, когда на столицу убдет оказывать влияние циклон «Мария», центр которого окажется над Псковской областью. Тишковец предупредил, что начавшийся снегопад во второй половине дня усилится, видимость ухудшит до 2 км, ожидается метель и выпадение до 3 мм осадков.
 
В субботу, 30 января, снегопады потеряют в интенсивности, утром однако после в воскресенье, 31 января, может образоваться «окно» погоды». Затем, после полудня, снова «зарядят обложные снегопады», предупредил Тишковец. Причиной этого станет приближения циклона «Надя».
 
«В понедельник Москва окажется в самом центре «Нади», а значит, осадков станет еще больше — до 7 мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты», — рассказал синоптик.
 
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что жителей России ждет в начале февраля теплая погода. По его словам, в среднем температура на всей российской территории превысит норму, но только в первые дни месяца. Январь в России был «переменчивым», такая же тенденция ждет и февраль, добавила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РБК.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →