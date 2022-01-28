Вашингтон не введет санкции против РФ, потому что сам их опасается

Экономические санкции, которыми изо дня в день пугают Россию, по большому счету говорят о бессилии США, в противном случае они давно бы их ввели, но останавливает Вашингтон то, что санкции сильно ударят не только по Штатам, но главным образом, по их европейским союзникам, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.



"Вся риторика Вашингтона о санкциях уже набила оскомину​​​. Когда я их слышу, то вспоминаю поговорку "назло маме отморожу уши": действуя назло нам, они плохо делают себе. И хотя санкции, о которых они без конца говорят, сами по себе серьезны, они не пойдут на их введение. По одной простой причине: Россия не Иран. Россия – крупнейшая страна, шестая экономика мира, без которой сегодня невозможно представить международные экономические отношения", - сказал он.



Об отключении России от финансовой системы SWIFT, заметил Широв, Запад говорит уже лет шесть. "И что их сдерживает? Да то, что, по сути, это самострел. Они навредят себе: чем на следующий день после отключения Москвы от SWIFT, они будут расплачиваться за наш газ, нефть, уголь, металлы? У нас же уже создана альтернативная система, которую ЦБ легко запустит", - заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования.



Все угрозы Запада о том, что он якобы готов полностью отказаться от поставок российского газа и нефти, по словам Широва, тоже не выдерживают критики. "Говорить можно что угодно, но когда в домах европейцев от холода начнут лопаться трубы, вряд ли они поблагодарят за это руководителей своих стран. Вашингтон это не касается, ему российские углеводороды не нужны, но Европа-то от них зависит, некоторые страны без них вообще не могут обойтись. Германия, например, поддерживает свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке, благодаря нашему газу", - подчеркнул он.



Что касается еще одной часто звучащей антироссийской меры - запрета на продажу электроники для бытовой техники, то, по словам Широва, "во-первых, США при этом потеряют огромный российский рынок, а, во-вторых, всем этим чипам, микросхемам сейчас можно найти замену, например, в Китае".



"Словом, для меня очевидно, говоря постоянно об экономических санкциях, Запад на самом деле пытается оказать, прежде всего, информационно-психологическое давление. Это - с одной стороны. С другой - если Запад решится все-таки на адские санкций против России, это может привести к пересечению красных линий, за которыми реальным становится прямой конфликт", - заключил он.

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