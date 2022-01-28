Вашингтон не введет санкции против РФ, потому что сам их опасается

"Вся риторика Вашингтона о санкциях уже набила оскомину. Когда я их слышу, то вспоминаю поговорку "назло маме отморожу уши": действуя назло нам, они плохо делают себе. И хотя санкции, о которых они без конца говорят, сами по себе серьезны, они не пойдут на их введение. По одной простой причине: Россия не Иран. Россия – крупнейшая страна, шестая экономика мира, без которой сегодня невозможно представить международные экономические отношения", - сказал он.
Об отключении России от финансовой системы SWIFT, заметил Широв, Запад говорит уже лет шесть. "И что их сдерживает? Да то, что, по сути, это самострел. Они навредят себе: чем на следующий день после отключения Москвы от SWIFT, они будут расплачиваться за наш газ, нефть, уголь, металлы? У нас же уже создана альтернативная система, которую ЦБ легко запустит", - заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования.
Все угрозы Запада о том, что он якобы готов полностью отказаться от поставок российского газа и нефти, по словам Широва, тоже не выдерживают критики. "Говорить можно что угодно, но когда в домах европейцев от холода начнут лопаться трубы, вряд ли они поблагодарят за это руководителей своих стран. Вашингтон это не касается, ему российские углеводороды не нужны, но Европа-то от них зависит, некоторые страны без них вообще не могут обойтись. Германия, например, поддерживает свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке, благодаря нашему газу", - подчеркнул он.
Что касается еще одной часто звучащей антироссийской меры - запрета на продажу электроники для бытовой техники, то, по словам Широва, "во-первых, США при этом потеряют огромный российский рынок, а, во-вторых, всем этим чипам, микросхемам сейчас можно найти замену, например, в Китае".
"Словом, для меня очевидно, говоря постоянно об экономических санкциях, Запад на самом деле пытается оказать, прежде всего, информационно-психологическое давление. Это - с одной стороны. С другой - если Запад решится все-таки на адские санкций против России, это может привести к пересечению красных линий, за которыми реальным становится прямой конфликт", - заключил он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567070/