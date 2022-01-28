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Fitch прогнозирует цену Brent в 2022 г. на уровне $70 за баррель с последующим снижением

Прогнозы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:46    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает среднюю цену нефти Brent в 2022 году на уровне 70 долларов за баррель и прогнозирует ее снижение в последующие годы, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Дмитрий Маринченко.
 
"Мы предполагаем, что цены на нефть останутся на уровне 70 долларов за баррель в 2022 году по марке Brent. Затем они снизятся к отметке 60 (долларов за баррель - ред.) в 2023 и до 53 долларов в 2024 году и дальше", - сказал Маринченко в ходе вебинара Fitch "2022 Outlook - Global Oil and Gas".
 
"Такой тренд на снижение соответствует нашему ожиданиям по себестоимости добычи и рискам, связанным с энергопереходом в долгосрочной перспективе", - добавил он.
 
При этом в среду цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. В четверг рост сменился снижением, но стоимость марки все равно превышает 88 долларов. Однако, по словам эксперта, текущий уровень цен является результатом искусственно созданного дефицита на рынке, а также геополитической напряженности.
 
"Когда мы делаем предположения для наших прогнозов, мы склонны быть в разумной степени консервативными. А если дело касается цен в долгосрочной перспективе, то мы не склонны менять их (прогнозы по ценам - ред.) слишком часто, мы думаем больше о фундаментальных факторах", - пояснил Маринченко.
 
Указанный выше прогноз по цене Brent также является консервативным, но есть риски, которые могут привести как к росту, так и к снижению стоимости нефти. К примеру, потенциальные санкции против России, на которую приходится около 10% мировой добычи нефти, или любые другие перебои в поставках могут привести к скачку котировок.
 
К снижению же цен может привести очередное ухудшение ситуации с пандемией COVID-19, которая все еще продолжается, отметил Маринченко. Однако, по оценкам Fitch, ОПЕК+ продолжит следить за ситуацией и осуществлять менеджмент добычи.
 
"Но со временем политика альянса может стать менее эффективной, поскольку некоторые страны, например, ОАЭ, Кувейт, Россия планируют нарастить свои производственные мощности в перспективе", - заключил эксперт.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567078/
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Fitch прогнозирует цену Brent в 2022 г. на уровне $70 за баррель с последующим снижением

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:46   Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает среднюю цену нефти Brent в 2022 году на уровне 70 долларов за баррель и прогнозирует ее снижение в последующие годы, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Дмитрий Маринченко.
 
"Мы предполагаем, что цены на нефть останутся на уровне 70 долларов за баррель в 2022 году по марке Brent. Затем они снизятся к отметке 60 (долларов за баррель - ред.) в 2023 и до 53 долларов в 2024 году и дальше", - сказал Маринченко в ходе вебинара Fitch "2022 Outlook - Global Oil and Gas".
 
"Такой тренд на снижение соответствует нашему ожиданиям по себестоимости добычи и рискам, связанным с энергопереходом в долгосрочной перспективе", - добавил он.
 
При этом в среду цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. В четверг рост сменился снижением, но стоимость марки все равно превышает 88 долларов. Однако, по словам эксперта, текущий уровень цен является результатом искусственно созданного дефицита на рынке, а также геополитической напряженности.
 
"Когда мы делаем предположения для наших прогнозов, мы склонны быть в разумной степени консервативными. А если дело касается цен в долгосрочной перспективе, то мы не склонны менять их (прогнозы по ценам - ред.) слишком часто, мы думаем больше о фундаментальных факторах", - пояснил Маринченко.
 
Указанный выше прогноз по цене Brent также является консервативным, но есть риски, которые могут привести как к росту, так и к снижению стоимости нефти. К примеру, потенциальные санкции против России, на которую приходится около 10% мировой добычи нефти, или любые другие перебои в поставках могут привести к скачку котировок.
 
К снижению же цен может привести очередное ухудшение ситуации с пандемией COVID-19, которая все еще продолжается, отметил Маринченко. Однако, по оценкам Fitch, ОПЕК+ продолжит следить за ситуацией и осуществлять менеджмент добычи.
 
"Но со временем политика альянса может стать менее эффективной, поскольку некоторые страны, например, ОАЭ, Кувейт, Россия планируют нарастить свои производственные мощности в перспективе", - заключил эксперт.
 


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