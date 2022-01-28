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Маск потерял $24 млрд из-за падения акций Tesla

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:48    Акции Tesla упали более чем на 11% после того, как компания предупредила о возможных проблемах с поставками и отказе от выпуска новых моделей в 2022 году. Из-за падения акций состояние гендиректора Tesla Илона Маска уменьшилось более чем на $24 млрд.
 
К закрытию торгов 27 января акции Tesla снизились на 11,55%, до $829,1 за бумагу. По данным Forbes Real-Time, состояние господина Маска за сутки сократилось на 10,07% или $24,5 млрд, до $222,1 млрд. При этом бизнесмен остается лидером рейтинга богатейших людей мира по версии издания.
 
Накануне Tesla опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2021 год. Выручка компании выросла на 71%, до $53,8 млрд, чистая прибыль увеличилась в 7,6 раза, до $5,5 млрд. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. Тем не менее котировки Tesla начали снижаться после заявления компании о том, что на результаты в 2022 году могут негативно повлиять проблемы с цепочками поставок. Илон Маск также сказал, что у Tesla сохранятся ограничения из-за дефицита чипов памяти, из-за чего в 2022 году она не будет запускать новые модели.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567079/
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Маск потерял $24 млрд из-за падения акций Tesla

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:48   Акции Tesla упали более чем на 11% после того, как компания предупредила о возможных проблемах с поставками и отказе от выпуска новых моделей в 2022 году. Из-за падения акций состояние гендиректора Tesla Илона Маска уменьшилось более чем на $24 млрд.
 
К закрытию торгов 27 января акции Tesla снизились на 11,55%, до $829,1 за бумагу. По данным Forbes Real-Time, состояние господина Маска за сутки сократилось на 10,07% или $24,5 млрд, до $222,1 млрд. При этом бизнесмен остается лидером рейтинга богатейших людей мира по версии издания.
 
Накануне Tesla опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2021 год. Выручка компании выросла на 71%, до $53,8 млрд, чистая прибыль увеличилась в 7,6 раза, до $5,5 млрд. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. Тем не менее котировки Tesla начали снижаться после заявления компании о том, что на результаты в 2022 году могут негативно повлиять проблемы с цепочками поставок. Илон Маск также сказал, что у Tesla сохранятся ограничения из-за дефицита чипов памяти, из-за чего в 2022 году она не будет запускать новые модели.
 


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