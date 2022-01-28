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США заявили о «хороших шансах» на восстановление ядерной сделки

Политика
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:46    Власти США считают, что им удастся достичь договоренности с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгёрк. Он отметил, что Вашингтон при этом готов к любому развитию событий.
 
По мнению господина Макгёрка, США и Иран «находятся на пороге» возвращения к сделке. «Это означает, что есть хороший шанс заключить сделку, но также есть довольно высокий шанс того, что сделка не состоится. И я скажу вам, мы готовы к любому сценарию»,— пояснил он во время выступления в Фонде Карнеги (цитата по «РИА Новости»).
 
Координатор Белого дома добавил, что сейчас ситуация вокруг ядерной программы Ирана находится на грани кризиса, поскольку Тегеран не хочет отказываться от создания атомного оружия, и у него могут появиться необходимые для этого материалы. «Мы начинаем приближаться к этой возможности, и это делает ситуацию очень серьезной»,— подчеркнул Бретт Макгёрк.
 
СВПД был заключен в 2015 году Ираном с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ на соответствующие объекты для контроля. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Из-за этого Тегеран начал постепенно отказываться от соблюдения сделки.
 
Переговоры по СВПД возобновились в Вене в конце ноября 2021 года. В случае их провала Вашингтон обещал принять меры против Тегерана. В декабре Госдеп говорил, что обсуждение ядерной сделки продвигается недостаточно успешно. В январе о «медленном прогрессе» также заявили Франция, Германия и Британия. МИД Ирана не исключал прямых переговоров с США ради «хорошего» ядерного соглашения. Представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге 27 января заявил, что иранские власти пока не согласились на прямые переговоры.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567083/
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США заявили о «хороших шансах» на восстановление ядерной сделки

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:46   Власти США считают, что им удастся достичь договоренности с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил координатор Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгёрк. Он отметил, что Вашингтон при этом готов к любому развитию событий.
 
По мнению господина Макгёрка, США и Иран «находятся на пороге» возвращения к сделке. «Это означает, что есть хороший шанс заключить сделку, но также есть довольно высокий шанс того, что сделка не состоится. И я скажу вам, мы готовы к любому сценарию»,— пояснил он во время выступления в Фонде Карнеги (цитата по «РИА Новости»).
 
Координатор Белого дома добавил, что сейчас ситуация вокруг ядерной программы Ирана находится на грани кризиса, поскольку Тегеран не хочет отказываться от создания атомного оружия, и у него могут появиться необходимые для этого материалы. «Мы начинаем приближаться к этой возможности, и это делает ситуацию очень серьезной»,— подчеркнул Бретт Макгёрк.
 
СВПД был заключен в 2015 году Ираном с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ на соответствующие объекты для контроля. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Из-за этого Тегеран начал постепенно отказываться от соблюдения сделки.
 
Переговоры по СВПД возобновились в Вене в конце ноября 2021 года. В случае их провала Вашингтон обещал принять меры против Тегерана. В декабре Госдеп говорил, что обсуждение ядерной сделки продвигается недостаточно успешно. В январе о «медленном прогрессе» также заявили Франция, Германия и Британия. МИД Ирана не исключал прямых переговоров с США ради «хорошего» ядерного соглашения. Представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге 27 января заявил, что иранские власти пока не согласились на прямые переговоры.
 


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