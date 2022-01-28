Очередное снижение на рынках США, вероятно, ударит по европейским индексам

Европейские фондовые рынки, вероятно, вновь попадут под давление в начале торгов в пятницу после третьей негативной сессии в США. В Азии большинство фондовых индексов повышались благодаря более благосклонному отношению к риску. Доллар немного снизился, доходность 10-летних американских гособлигаций подросла. Цены на нефть, золото и цветные металлы немного повысились.



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АКЦИИ



Торги на фондовых биржах Европы, как ожидается, начнутся с небольшими потерями после очередного снижения на Уолл-стрит.



Фондовые индексы США в четверг снизились по итогам очередной волатильной сессии, так как инвесторы пытаются оценить влияние денежно-кредитной политики и перспектив экономики на прибыль компаний и стоимость их акций.



Разница между вчерашними максимумами и минимумами была не такой значительной, как на других сессиях на этой неделе, однако волатильность сохраняется. Рынки пострадали от опасений насчет инфляции, процентных ставок, влияния омикрон-штамма коронавируса и геополитической напряженности вокруг России.



Как считает Юн-Ю Ма, главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management, волатильность отражает сложности, которые есть у инвесторов не только в плане реагирования на сигналы ФРС, но и в плане подготовки к сосуществованию с долгосрочными переменами в денежно-кредитной политике.



"Сейчас сложно определиться с тем, что учитывать в ценах и когда", – сказал он. Если инфляция быстро сама отступит, некоторое давление уйдет. Но если так не произойдет и ФРС придется активно с ней бороться, "это отразится на рынке".



Торги на фондовых рынках Азии сегодня проходили в основном в плюсе. Ведущие индексы Японии, Австралии и Южной Кореи добавляли около 2%. В центре внимания были данные США по расходам на оплату труда, которые могут повлиять на решения ФРС касательно политики процентных ставок.



Paul Larkins

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ