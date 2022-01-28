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Очередное снижение на рынках США, вероятно, ударит по европейским индексам

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:45    Европейские фондовые рынки, вероятно, вновь попадут под давление в начале торгов в пятницу после третьей негативной сессии в США. В Азии большинство фондовых индексов повышались благодаря более благосклонному отношению к риску. Доллар немного снизился, доходность 10-летних американских гособлигаций подросла. Цены на нефть, золото и цветные металлы немного повысились.
 
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- Apple отчиталась о рекордных квартальных результатах, несмотря на дефицит чипов
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- Чистая выручка Mondelez за 4-й кв немного выросла, компания обдумывает дальнейшее повышение цен
 

АКЦИИ
 
Торги на фондовых биржах Европы, как ожидается, начнутся с небольшими потерями после очередного снижения на Уолл-стрит.
 
Фондовые индексы США в четверг снизились по итогам очередной волатильной сессии, так как инвесторы пытаются оценить влияние денежно-кредитной политики и перспектив экономики на прибыль компаний и стоимость их акций.
 
Разница между вчерашними максимумами и минимумами была не такой значительной, как на других сессиях на этой неделе, однако волатильность сохраняется. Рынки пострадали от опасений насчет инфляции, процентных ставок, влияния омикрон-штамма коронавируса и геополитической напряженности вокруг России.
 
Как считает Юн-Ю Ма, главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management, волатильность отражает сложности, которые есть у инвесторов не только в плане реагирования на сигналы ФРС, но и в плане подготовки к сосуществованию с долгосрочными переменами в денежно-кредитной политике.
 
"Сейчас сложно определиться с тем, что учитывать в ценах и когда", – сказал он. Если инфляция быстро сама отступит, некоторое давление уйдет. Но если так не произойдет и ФРС придется активно с ней бороться, "это отразится на рынке".
 
Торги на фондовых рынках Азии сегодня проходили в основном в плюсе. Ведущие индексы Японии, Австралии и Южной Кореи добавляли около 2%. В центре внимания были данные США по расходам на оплату труда, которые могут повлиять на решения ФРС касательно политики процентных ставок.
 
Paul LarkinsПодробнее читайте на https://oilru.com/news/567082/
Котировки цветных металлов в Азии вырослиСША заявили о «хороших шансах» на восстановление ядерной сделки
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Очередное снижение на рынках США, вероятно, ударит по европейским индексам

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:45   Европейские фондовые рынки, вероятно, вновь попадут под давление в начале торгов в пятницу после третьей негативной сессии в США. В Азии большинство фондовых индексов повышались благодаря более благосклонному отношению к риску. Доллар немного снизился, доходность 10-летних американских гособлигаций подросла. Цены на нефть, золото и цветные металлы немного повысились.
 
- Фьючерсы на природный газ в США в четверг резко выросли
- Apple отчиталась о рекордных квартальных результатах, несмотря на дефицит чипов
- Операционный директор SoftBank Group Марсело Клауре покидает компанию
- Китайские регуляторы одобрили сделку AMD по покупке Xilinx
- Home Depot назначила Теда Декера следующим гендиректором
- Чистая выручка Mondelez за 4-й кв немного выросла, компания обдумывает дальнейшее повышение цен
 

АКЦИИ
 
Торги на фондовых биржах Европы, как ожидается, начнутся с небольшими потерями после очередного снижения на Уолл-стрит.
 
Фондовые индексы США в четверг снизились по итогам очередной волатильной сессии, так как инвесторы пытаются оценить влияние денежно-кредитной политики и перспектив экономики на прибыль компаний и стоимость их акций.
 
Разница между вчерашними максимумами и минимумами была не такой значительной, как на других сессиях на этой неделе, однако волатильность сохраняется. Рынки пострадали от опасений насчет инфляции, процентных ставок, влияния омикрон-штамма коронавируса и геополитической напряженности вокруг России.
 
Как считает Юн-Ю Ма, главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management, волатильность отражает сложности, которые есть у инвесторов не только в плане реагирования на сигналы ФРС, но и в плане подготовки к сосуществованию с долгосрочными переменами в денежно-кредитной политике.
 
"Сейчас сложно определиться с тем, что учитывать в ценах и когда", – сказал он. Если инфляция быстро сама отступит, некоторое давление уйдет. Но если так не произойдет и ФРС придется активно с ней бороться, "это отразится на рынке".
 
Торги на фондовых рынках Азии сегодня проходили в основном в плюсе. Ведущие индексы Японии, Австралии и Южной Кореи добавляли около 2%. В центре внимания были данные США по расходам на оплату труда, которые могут повлиять на решения ФРС касательно политики процентных ставок.
 
Paul Larkins
 


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