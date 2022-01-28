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Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций

Санкции
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:50    В последние несколько лет ЕС "не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти", пишет агентство со ссылкой на отчет британской аналитической компании Vortexa
 
Серьезные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа маловероятны, но если это произойдет, Европа потеряет гораздо больше, чем Россия. К такому выводу пришли эксперты британской аналитической компании Vortexa.
 
"Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции", - приводит в пятницу выдержки из отчета аналитиков агентство Bloomberg.
 
Согласно отчету, в последние несколько лет ЕС "не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти". При наихудшем сценарии "Европе будет гораздо сложнее восполнить объемы и сорта нефти, потерянные из-за поставок из России, чем РФ, чтобы найти альтернативных покупателей или сократить свой экспорт", отмечают авторы доклада. При экстремальном сценарии Европе потребуется найти выход, чтобы избежать потери около 2,4 млн баррелей в сутки (средний уровень 2021 года) российской высокосернистой нефти (без учета углеводородов из Казахстана).
 
"Это выглядит невыполнимой задачей с учетом текущей ситуации с глобальными низкими запасами сырой нефти и снижением уверенности производителей ОПЕК на Ближнем Востоке (в основном высокосернистой нефти) в возможности наращивать добычу, - подчеркивается в отчете. - Дефицит российской нефти в Европе будет только усугубляться нехваткой дизельного топлива из РФ". "На сегодняшний день она является крупнейшим импортером российского дизельного топлива: в 2021 году на ЕС пришлось более 85% всего морского экспорта России.
 
В отсутствие этого предложения Европе "необходимо было бы восполнить дефицит дизельного топлива в размере около 780 тыс. баррелей в сутки, и в реальности этот объем немного выше совокупных потоков дизельного топлива из Северной Америки, Ближнего Востока и Азии до пандемии (2019 год) - других региональных поставщиков, на которых Европа могла бы рассчитывать".
 
"Геополитическая напряженность вокруг украинского конфликта между Россией и не совсем последовательным американо-европейским конгломератом накаляется, и слово "санкции" используется все чаще, но, анализируя потоки, становится ясно, что какие-либо существенные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа вряд ли будут реализованы. Если бы это произошло, Европа потеряла бы гораздо больше, чем РФ", - констатируют эксперты Vortexa.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567085/
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Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:50   В последние несколько лет ЕС "не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти", пишет агентство со ссылкой на отчет британской аналитической компании Vortexa
 
Серьезные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа маловероятны, но если это произойдет, Европа потеряет гораздо больше, чем Россия. К такому выводу пришли эксперты британской аналитической компании Vortexa.
 
"Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции", - приводит в пятницу выдержки из отчета аналитиков агентство Bloomberg.
 
Согласно отчету, в последние несколько лет ЕС "не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти". При наихудшем сценарии "Европе будет гораздо сложнее восполнить объемы и сорта нефти, потерянные из-за поставок из России, чем РФ, чтобы найти альтернативных покупателей или сократить свой экспорт", отмечают авторы доклада. При экстремальном сценарии Европе потребуется найти выход, чтобы избежать потери около 2,4 млн баррелей в сутки (средний уровень 2021 года) российской высокосернистой нефти (без учета углеводородов из Казахстана).
 
"Это выглядит невыполнимой задачей с учетом текущей ситуации с глобальными низкими запасами сырой нефти и снижением уверенности производителей ОПЕК на Ближнем Востоке (в основном высокосернистой нефти) в возможности наращивать добычу, - подчеркивается в отчете. - Дефицит российской нефти в Европе будет только усугубляться нехваткой дизельного топлива из РФ". "На сегодняшний день она является крупнейшим импортером российского дизельного топлива: в 2021 году на ЕС пришлось более 85% всего морского экспорта России.
 
В отсутствие этого предложения Европе "необходимо было бы восполнить дефицит дизельного топлива в размере около 780 тыс. баррелей в сутки, и в реальности этот объем немного выше совокупных потоков дизельного топлива из Северной Америки, Ближнего Востока и Азии до пандемии (2019 год) - других региональных поставщиков, на которых Европа могла бы рассчитывать".
 
"Геополитическая напряженность вокруг украинского конфликта между Россией и не совсем последовательным американо-европейским конгломератом накаляется, и слово "санкции" используется все чаще, но, анализируя потоки, становится ясно, что какие-либо существенные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа вряд ли будут реализованы. Если бы это произошло, Европа потеряла бы гораздо больше, чем РФ", - констатируют эксперты Vortexa.
 


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