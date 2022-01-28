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Российский рынок акций вырос на 0,95% по итогам основных торгов пятницы

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 19:04    Российский рынок акций вырос в пятницу по итогам основных торгов на 0,95% на паузе в негативной геополитической риторике, а по итогам недели – на 1,4%, следует из данных Московской биржи.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,95% - до 3488,6 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1407,04 пункта​​​.
 
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 21 копейку – до 78,17 рубля, курс евро - на 25 копеек, до 87,22 рубля.
 
Стоимость нефти марки Brent поднимается на 1,18% - до 89,21 доллара за баррель.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567101/
Итоги недели: макроэкономика, нефть, драгметаллыФондовые индексы США снижаются, инвесторы изучают корпоративную отчетность
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Российский рынок акций вырос на 0,95% по итогам основных торгов пятницы

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 19:04   Российский рынок акций вырос в пятницу по итогам основных торгов на 0,95% на паузе в негативной геополитической риторике, а по итогам недели – на 1,4%, следует из данных Московской биржи.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,95% - до 3488,6 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1407,04 пункта​​​.
 
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 21 копейку – до 78,17 рубля, курс евро - на 25 копеек, до 87,22 рубля.
 
Стоимость нефти марки Brent поднимается на 1,18% - до 89,21 доллара за баррель.
 


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