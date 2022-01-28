Российский рынок акций вырос на 0,95% по итогам основных торгов пятницы

Российский рынок акций вырос в пятницу по итогам основных торгов на 0,95% на паузе в негативной геополитической риторике, а по итогам недели – на 1,4%, следует из данных Московской биржи.



Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,95% - до 3488,6 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1407,04 пункта​​​.



Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 21 копейку – до 78,17 рубля, курс евро - на 25 копеек, до 87,22 рубля.



Стоимость нефти марки Brent поднимается на 1,18% - до 89,21 доллара за баррель.

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