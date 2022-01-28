Российский рынок акций вырос на 0,95% по итогам основных торгов пятницы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 19:04 Российский рынок акций вырос в пятницу по итогам основных торгов на 0,95% на паузе в негативной геополитической риторике, а по итогам недели – на 1,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,95% - до 3488,6 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1407,04 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 21 копейку – до 78,17 рубля, курс евро - на 25 копеек, до 87,22 рубля.
Стоимость нефти марки Brent поднимается на 1,18% - до 89,21 доллара за баррель.
© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.