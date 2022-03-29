Казахстан допустил снижение нефтедобычи на 1,3 млн тонн из-за критической поломки на терминале под Новороссийском

Казахстан может потерять около 320 тыс. баррелей (1,3 млн тонн) нефти в сутки в период ремонта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщило министерство энергетики страны. О критичной поломке оборудования для экспорта нефти КТК из Новороссийска стало известно на прошлой неделе. Ремонт продлится минимум неделю.



В Минэнерго Казахстана заявили, что сокращение добычи нефти на 1,3 млн тонн «будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+». «В июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+»,— говорится в пресс-релизе ведомства (цитата по «РИА Новости»).



22 марта Минэнерго РФ сообщило, что в результате шторма КТК придется вывести из эксплуатации для ремонта два поврежденных выносных причальных устройства на морском терминале под Новороссийском. В компании уточнили, что отгрузка нефти на экспорт в Европу снизится втрое или вообще остановится, если ремонт продлится долго.

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