Механизм покупок нерезидентами рублей в оплату газа из РФ станет определяющим

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 07:27 Вопрос инфраструктуры для покупки нерезидентами рублей станет определяющим в процессе перевода платежей за российский газ на российскую валюту, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Выручка "Газпрома" даже при падении физических объемов экспорта газа в Европу поднимется в текущем году вдвое, однако курс рубля останется заложником геополитики, полагают эксперты​​​.



Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ



Для торговли рублями на Мосбирже европейским потребителям газа, вероятно, потребуется счет в российском банке, либо спецсчет иностранного банка на торговой площадке, предполагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".



"В условиях санкций это может быть отдельная система расчетов, которая будет обладать особым статусом для избегания конфликтов с санкционным режимом. Вопрос инфраструктуры здесь является одним из основных, поскольку от ее доступности и отсутствия противоречий уже объявленным санкциям будет зависеть число потребителей, которые могут перейти на расчеты в рублях", - добавляет он.



Возможен вариант покупки рублей у российских банков на внебиржевом рынке, полагает Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал". "Вариант покупки рублей у ЦБ РФ напрямую менее вероятен, так как регулятор находится под санкциями ЕС. То есть ЕС либо нужно будет снять санкции, либо внести в санкционные документы оговорки, что определенные операции с ЦБ РФ они могут делать", - добавляет он.



Фундаментальным для "полной" девалютизации расчетов остаётся вопрос валюты ценообразования на газ или любой другой товар, торгуемый на внешнем рынке, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест". "Пока цена будет формироваться за рубежом, переход на расчеты в рублях будет сопряжён с дополнительными транзакционными издержками, хотя их бремя вполне может лечь во многом на покупателей газа", - добавляет он.



Цена в контрактах "Газпрома" определяется по формулам, входными аргументами для которых выступают рыночные бенчмарки, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций". Порядка 80% контрактов "Газпрома" имеют привязку к ценам на европейских газовых хабах, где ценообразование происходит в евро, еще 20% — привязку к ценам на нефть, которые формируются в долларах, поясняет он.



"Если механизмы ценообразования останутся прежними, то переход на рубли будет иметь исключительно технический характер. Например, европейские потребители могут покупать рубли по курсу на дату платежа и сразу перечислять их в качестве оплаты "Газпрому". Но пока это лишь предположения, точный механизм расчетов и определения обменного курса станет известен позднее", - резюмирует Галактионов.



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ



С точки зрения валютного рынка, решение получать оплату за газ рублями эквивалентно 100% продаже "Газпромом" выручки от поставок в недружественные страны, что может увеличить спрос на рубль (особенно, если предполагать, что ЦБ будет постепенно снимать валютные ограничения), рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".



При этом какая-то часть расходов "Газпрома" на необходимый импорт или погашение долгов, вероятно, потребует валютных расчетов, и оставшейся валютной выручки компании может хватать или не хватать в тот или иной момент, добавляет он.



"Газпром" от реализации газа в ЕС в 2021 году получил выручку в размере 38 миллиардов долларов, что близко к рекорду, оценивает Евстифеев из банка "Зенит". "При этом средняя цена составляла порядка 270 долларов за тысячу кубометров. В текущем году высокие цены на газ полностью компенсируют выпадающий спрос. Например, при сокращении спроса на российский газ на 20% за год и консервативной средней цене газа на уровне 700 долларов выручка от поставок в ЕС может составить порядка 77 миллиардов долларов", - добавляет он.



В прошлом году на страны ЕС пришлось около 50 миллиардов выручки "Газпрома", в этом году эта величина может вырасти до 70-90 миллиардов, оценивает Полевой из компании "Локоинвест".



При этом расчеты за газ в российской валюте это важный, но не определяющий фактор перспектив курсовой динамики рубля, полагает Евстифеев из банка "Зенит". В значительной степени стоимость рубля сейчас определяется перспективами развития геополитической повестки, реакцией экономики на санкции и сроками отмены ограничительных мер ЦБ на валютном рынке, добавляет он.



Рубль может продолжить укрепляться не из-за решения о переводе расчетов за газ в рубли, а вследствие сохраняющихся ограничений на отток капитала и более стабильной экспортной выручки при более значительном сокращении импорта, полагает Полевой из компании "Локоинвест". Все это будет обеспечивать рублю поддержку, если ЦБ не решит корректировать действующие ограничения, добавляет он.



Дмитрий Майоров



